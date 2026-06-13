和田アキ子“親交深かった”ガッツ石松さん＆中村玉緒さんをしのぶ「本当に明るい人」「本当に素敵でした」
歌手の和田アキ子が13日放送のニッポン放送『アッコのいいかげんに1000回』に出演し、2日に肺炎のため76歳で亡くなった元プロボクサーでタレントのガッツ石松さん、9日に肺炎のため86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんとの思い出を語った。
【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿
和田はガッツさんについて、バラエティー番組での共演をきっかけに親交を深めたと振り返り、「本当に長い付き合いだった」と回顧。家族ぐるみの交流があったことも明かし、「何回もお家でご飯を食べさせてもらった」と懐かしんだ。
訃報を受けては、「すっごい悲しくて」と心境を吐露。近親者のみでのお別れが行われたことに触れながらも、「お線香をあげられるなら、私はあげさせてほしい」と話し、弔問したことを明かした。
また、中村さんについては、パチンコ店で偶然会うこともあったといい、プールで一緒に運動した思い出を披露。「2人で手をつないでプールで歩いたりしていた」と振り返った。
さらに、夫の勝新太郎さんが健在だった頃の交流にも言及。食事会や打ち上げで親交を深めたことを明かし、「勝さんがピアノだけでジャズを歌うんですけど、めちゃくちゃうまかった」と当時を懐かしんだ。
中村さんとは晩年まで連絡を取り合っていたといい、「『アッコにおまかせ！』が終わると電話をくれていた」と告白。「今日は面白かったですわ、と言ってくれて、また麻雀でもしましょうと話していた」と親しい間柄だったことを明かした。
施設に入所したことを聞いていたため見舞いを控えていたという和田は、「ショックでしたね」と突然の別れを惜しんだ。
番組の最後には、「ガッツも玉緒さんも本当に明るい人だった。玉緒さんは大先輩だったけど、京都と大阪で関西弁で話して、本当に素敵でした」と追悼し「改めてご冥福をお祈りいたします」と故人をしのんだ。
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和田はガッツさんについて、バラエティー番組での共演をきっかけに親交を深めたと振り返り、「本当に長い付き合いだった」と回顧。家族ぐるみの交流があったことも明かし、「何回もお家でご飯を食べさせてもらった」と懐かしんだ。
また、中村さんについては、パチンコ店で偶然会うこともあったといい、プールで一緒に運動した思い出を披露。「2人で手をつないでプールで歩いたりしていた」と振り返った。
さらに、夫の勝新太郎さんが健在だった頃の交流にも言及。食事会や打ち上げで親交を深めたことを明かし、「勝さんがピアノだけでジャズを歌うんですけど、めちゃくちゃうまかった」と当時を懐かしんだ。
中村さんとは晩年まで連絡を取り合っていたといい、「『アッコにおまかせ！』が終わると電話をくれていた」と告白。「今日は面白かったですわ、と言ってくれて、また麻雀でもしましょうと話していた」と親しい間柄だったことを明かした。
施設に入所したことを聞いていたため見舞いを控えていたという和田は、「ショックでしたね」と突然の別れを惜しんだ。
番組の最後には、「ガッツも玉緒さんも本当に明るい人だった。玉緒さんは大先輩だったけど、京都と大阪で関西弁で話して、本当に素敵でした」と追悼し「改めてご冥福をお祈りいたします」と故人をしのんだ。