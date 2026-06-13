テレビ朝日系「ワイド！スクランブル サタデー」（土曜・午前１１時半）は１３日、女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さん（享年８６）が９日、肺炎のため亡くなったことを報じた。

父は二代目中村鴈治郎さん、兄は四代目坂田藤十郎さんという芸能一家に生まれ、勝新太郎さんとのおしどり夫婦としても知られた。女優としては主に大映映画の名脇役として活躍。１９９０年代から天然キャラでバラエティー番組でブレイク。私生活でもたばこ、パチンコを楽しむなど飾らない性格で知られた。

番組では結婚２０年目となる１９８１年には勝さんが社長を務めていた「勝プロダクション」が倒産し、約１２億円の借金を背負ったことなど波乱万丈だった結婚生活についても紹介した。

コメンテーターを務める医師でタレントの丸田佳奈（４４）は「私がテレビで見ていた頃にはもうバラエティーで活躍されていて、とてもチャーミングで明るい方。一方で私生活は波乱万丈だったということを後から知ってビックリした」という。「状況をうかがうと、今の時代だったらとっくに別れているだろうなという女性もいっぱいいらっしゃるだろうなと思うのですけど、そうじゃなくて。美徳とするわけではないのですけれども、一回一緒になったら最後まで共に寄り添うという姿勢、昭和の女性の忍耐強さとか度量の大きさを感じて、個人的には見習いたいということではあります」と語った。