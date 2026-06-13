◆米大リーグ ブルージェイズ８―５ヤンキース（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真外野手は、１―０の初回２死二塁で迎えた第１打席に、先発左腕ウェザースから右翼へ９試合ぶりとなる１４号２ランを放った。４打数１安打２打点１得点１三振で打率は２割３分となった。日本人メジャー１年目では２０２２年の鈴木誠也外野手に並ぶ７位タイ。チームは４カードぶりに初戦白星だ。

スライダーをすくい上げた打球速度１１１・４マイル（１７９・２キロ）の打球はトロントの夜空に高く舞った。どこまで飛ぶのか。ファンの絶叫を乗せた打球は左翼５階席へ着弾。飛距離４２３フィート（１２８・９メートル）の超特大アーチとなった。

「ファウルになるかなと思ったけど、打てて良かったなと思います」と試合後の岡本は、冷静なコメントだったが、ベンチでは主砲ゲレロが両手で頭を抱え口をポカ〜ンとあきれ果てた一発。右腕で力こぶをつくって、青いジャケットを羽織ったヒーローを待ち受け、「パワーあるね」のジェスチャーで称えた。

シュナイダー監督は「あんなところまで飛ぶボールはなかなかない。スライダーをフェアゾーンにキープした。アイツ（Ｄｕｄｅ）はかなりのパワーがある。相手チームのダグアウトの人間はそうではないかもしれないが、野球ファンにとって、あれは、本当に見ていて感動するものだと思う」と、ヤ軍ベンチを静まり返らせ、詰めかけた満員４万１５９６人のファンの心をつかんだ特別な放物線を振り返った。

本拠地ロジャーズセンターの最上階５階席は、通称５００レベルと呼ばれる。そこへの「５００レベル・ホームラン」は規格外のパワーを証明する一発として認知されており、本塁打を記録すると「５００レベル・クラブ」入会資格を得る。ブ軍では１０人目（１２度目）で２０１７年５月３０日のＪ・ドナルドソン以来となった。また２０１５年のスタットキャスト導入後「飛距離４２０フィート以上」かつ「打球速度１１１マイル」かつ「打球角度３５度以上」の打球は２０１５年８月１８日のドナルドソン以来、球団史上２人目の高く上がって飛んだ”ムーンショット”弾だった。

球団史に残る一発だったが、岡本は「そういうのは気にしていないので。ホームランはホームラン。勝ったから良かったです。それが一番です。また明日も頑張りたいと思います」。いつも通り淡々とした表情で、すでに気持ちを切り替えていた。