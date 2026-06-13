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山沿いを中心に天気が急変するおそれ

きょう、本州付近は晴れる所が多いでしょう。東日本から北日本は、日中晴れていても、急な雨や雷雨となる所がありそうです。午後は、関東でも山沿いを中心に天気が急変するおそれがあるため、山や川のレジャーは注意が必要です。梅雨前線に近い南西諸島は、雨が降りやすいでしょう。

【CGで見る】来週は梅雨らしい天気に　全国の週間天気予報

気温は、きのうと同じか、高い所が多いでしょう。関東から西は広く28℃以上で、30℃以上の真夏日となる所もありそうです。北日本は24℃前後の予想ですが、湿度が高く蒸し暑いでしょう。

＜きょう13日（土）の各地の予想最高気温＞
　札幌：25℃　　釧路：16℃
　青森：22℃　　盛岡：24℃
　仙台：25℃　　新潟：27℃
　長野：27℃　　金沢：27℃
　東京：28℃　名古屋：30℃
　大阪：30℃　　岡山：30℃
　広島：29℃　　松江：30℃
　高知：29℃　　福岡：29℃
鹿児島：29℃　　那覇：25℃

来週後半は梅雨らしい天気に

あす日曜日も晴れる所が多く、梅雨の中休みとなりそうです。週明け月曜日は、太平洋側を中心に雨の降る所があるでしょう。来週後半は曇りや雨の日が多くなり、梅雨らしい天気が戻る見込みです。