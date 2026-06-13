きょう（13日）本州付近は晴れる所が多い見込み 東日本から北日本は日中晴れていても急な雨や雷雨となる所がある予想 午後は関東でも山沿い中心に天気急変のおそれ
山沿いを中心に天気が急変するおそれ
きょう、本州付近は晴れる所が多いでしょう。東日本から北日本は、日中晴れていても、急な雨や雷雨となる所がありそうです。午後は、関東でも山沿いを中心に天気が急変するおそれがあるため、山や川のレジャーは注意が必要です。梅雨前線に近い南西諸島は、雨が降りやすいでしょう。
気温は、きのうと同じか、高い所が多いでしょう。関東から西は広く28℃以上で、30℃以上の真夏日となる所もありそうです。北日本は24℃前後の予想ですが、湿度が高く蒸し暑いでしょう。
札幌：25℃ 釧路：16℃
青森：22℃ 盛岡：24℃
仙台：25℃ 新潟：27℃
長野：27℃ 金沢：27℃
東京：28℃ 名古屋：30℃
大阪：30℃ 岡山：30℃
広島：29℃ 松江：30℃
高知：29℃ 福岡：29℃
鹿児島：29℃ 那覇：25℃
来週後半は梅雨らしい天気に
あす日曜日も晴れる所が多く、梅雨の中休みとなりそうです。週明け月曜日は、太平洋側を中心に雨の降る所があるでしょう。来週後半は曇りや雨の日が多くなり、梅雨らしい天気が戻る見込みです。