アイドルグループ「フルコース」の中川心さんが自身のXに、卒業アルバムと思われる頃の写真を投稿しています。



【写真を見る】【 フルコース 】中川心「じゃがいも期」からの激変ビフォアフ フォロワー感嘆「奇跡は努力の上に」「素材のまんまで既に可愛い」





中川さんは、セーラー服を着て微笑む写真をXに投稿。その写真の下には「中川 心」と名前が記されていて、色調などから卒業アルバムかと思われます。そしてその写真の隣に現在の写真も投稿し「これがこう」と、キラキラと魔法の杖の絵文字を足して、これまでの変化を強調しています。





中川さんは双方の写真にALTを使ってコメントを追加。セーラー服の写真には「夢であって欲しいくらいのじゃがいも期」と添える一方、現在の写真には「ピークから10キロ落として」「歯並び矯正して」「表情とメイク研究した」と、大きく3つの取り組みを明かしました。





このビフォーアフターに、フォロワーからは「元々可愛いですが、更に努力なさった」「努力によって磨かれた輝き」「奇跡って努力の上に発現するんだね」「どれだけの努力を重ねたのか」と中川さんの努力に感嘆する声や、「素材のまんまで既に可愛い」「垢抜ける前からいいな」「じゃがいも期とか言ってるけど十二分に可愛くない？」と元々の可愛さに感嘆する声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】