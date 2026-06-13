サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）の日本代表は１２日、米ナッシュビルの拠点で練習を行った。

「アジア杯」離脱を前に

元日本代表の青山敏弘さん（４０）には、強く記憶に残っている出来事がある。２０１９年、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）で開催されたアジア杯でのことだ。

日本は１次リーグを突破したが、青山さんは右膝を痛め、離脱が決まった。チームを離れるのを前に、ベンチの横で決勝トーナメント１回戦に向けて体を動かす仲間の姿を目に焼き付けていたところに、森保監督がそっと近づいてきた。

青山さんは、森保監督がＪ１広島を指揮していた１５年に最優秀選手（ＭＶＰ）に輝くなど、計３度のリーグ制覇に貢献。森保ジャパン１期目はゲーム主将を託されたこともある。何かを語り合ったわけではない。隣り合い、ただじっと、ピッチを見つめた。ベテランの域に達していた青山さんは、代表選手としての戦いの幕が下り始めていることを悟っていた。「だから寄ってきてくれたのかな」

引退後は広島で指導者となった。ある試合の後、視察に訪れていた森保監督からエレベーターで声をかけられた。「選手の尻をたたかないといけないんじゃない？」。青山さんは選手に対する苦言ではなく、「あれは僕の尻をたたいていたんだ」と受け止め、発奮材料とした。

何げない一言で選手に気づきを与え、誰に対しても公平に接していた森保監督は、指導者としての道しるべだ。「日本一丸」を掲げて２度目の大舞台に挑む恩師への敬意は尽きない。「本気でサッカーを日本の文化にしたいと思っている方。応援せずにはいられないですね」（細田一歩）