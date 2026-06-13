EXILE TAKAHIRO、秋田で“ジョギング”満喫のオフショット披露に反響「大好きなたかひろさんがここに行ったなんて！」
EXILE TAKAHIRO（41）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。5月31日に開催された自身のディナーショーの秋田公演にて、本番前に現地で“ジョギング”を満喫するオフショットを披露した。
【写真】黒のジョギングウェアで秋田を満喫するTAKAHIRO
TAKAHIROは「秋田ディナーショー 久しぶりの秋田は快晴で迎えてくれました 本番前にジョギング。千秋公園、最高に気持ち良い場所でした」とつづり、黒のフードをかぶったウェア姿で各所での記念ショットと、ディナーショー本番での衣装姿などホテルでの様子も披露した。
この投稿にファンからは「地元なので、大好きなたかひろさんがここに行ったなんて！と嬉しい気持ちです」「敬浩さんジョギングの時訪れた場所の写真多め嬉しかったです」「秋田県に来ていただきありがとうございます」「ランニングしてる敬浩さん可愛すぎます」「ジョギングからのディナーショーコーデギャップあってたまらなく好き」「ちゃんと日焼け対策してるのほんMoneyかわいい」などのコメントが寄せられている。
【写真】黒のジョギングウェアで秋田を満喫するTAKAHIRO
TAKAHIROは「秋田ディナーショー 久しぶりの秋田は快晴で迎えてくれました 本番前にジョギング。千秋公園、最高に気持ち良い場所でした」とつづり、黒のフードをかぶったウェア姿で各所での記念ショットと、ディナーショー本番での衣装姿などホテルでの様子も披露した。