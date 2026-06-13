ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「嫁の食事は残り物だけ！風呂は最後だ！」義両親の異常なルールに夫… 「嫁の食事は残り物だけ！風呂は最後だ！」義両親の異常なルールに夫は「問題ない」と一言!? 「嫁の食事は残り物だけ！風呂は最後だ！」義両親の異常なルールに夫は「問題ない」と一言!? 2026年6月13日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 妊娠中で体もしんどいのに、出される食事は残り物だけ…。さすがにちょっとひどくないでしょうか。しかも産休に入った途端に食費の増額、入浴は一番最後、追い炊きも禁止と、義両親の要求はどんどんエスカレートしていきます。夫に相談しても聞き流されてしまう…一体この先どうなっていくのでしょうか。>>【まんが】異常な義両親との戦い(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】異常な義両親との戦い 「父さんには何を言っても無駄だから」どうして夫は味方になってくれないの？【ノンデリ義父がしんどい Vol.5】 「このお隣さん怖いかも…」引っ越し先で町内会長から紹介された隣人が恐怖！ ご近所付き合いうまくいくの!?