女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が15日から第12週に入る。

吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。田中ひかる氏の「明治のナイチンゲール 大関和物語」を原案とし、文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代に、看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上は大関がモデルの一ノ瀬りん、上坂は鈴木がモデルの大家直美を演じる。

主題歌は3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」の「風と町」。語りは歌手の研ナオコが務める。

第12週（6月15日〜6月19日）は「旅立ち」。

安（早坂美海）と宗一（上杉柊平）の結婚に向け、両家の顔合わせが行われる日。準備をするりん（見上）たちだが、環（英茉）の元気がなく、何かを悩んでいるようで…一方、看護婦養成所の一期生の卒業が近づく中バーンズ先生（エマ・ハワード）もある決意を固めていた。