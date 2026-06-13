【シカゴ＝帯津智昭】米大リーグは１２日、各地で行われ、ドジャースの佐々木朗希は敵地でのホワイトソックス戦に先発し、４回１／３を投げて７安打７失点で４敗目（３勝）を喫した。

スコアは２―８だった。大谷翔平は左膝の炎症のため、欠場した。

前回登板で７回無失点１０奪三振の快投を見せた佐々木だったが、この日は制球に苦しんだ。

４回までは１失点で、「良くないなりにも、４回までは（一回の）ホームラン１本に抑えた」と一定の手応えのある内容だった。

ただ、五回は先頭に四球を出すと、そこから３連打で２点を失い、押し出し四球でさらに１失点。「どうしても打ち取りたかった、点をあげたくなかった分、ちょっと力でいこうとしてしまい、（ストライク）ゾーンにいきにくくなって、修正がうまくいかなかった」。一死満塁でマウンドを降りると、２番手トレイネンも打たれ、佐々木は７失点となった。

一方で、直球は今季自己最速の１００・７マイル（約１６２・１キロ）を記録した。佐々木は「真っすぐの感覚自体は引き続き、いい状態で投げられている。結果で言ったら全然だめだったけど、そういう日もある。１年間通して見た時に、ちゃんとまとまった成績が残るように、毎登板、投げていくしかない」と前を向いた。