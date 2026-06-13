¡Ú¤Ê¤¹ÂçÎÌ¾ÃÈñ¡Û¡É¤¯¤¿¤¯¤¿¿©´¶¡É¤¬¿À¡ª¤È¤êÆù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¤·¤ß¤³¤àÀäÉÊ¼Ñ¤â¤Î2Áª
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤Ê¤¹¤Ï¡ÖÀ¸¤Î¤Þ¤Þ¡×ÎäÅà¤¬Àµ²ò¡ª¤´¤Ï¤ó¤Å¤¯¤ê¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ëÊÝÂ¸¥ï¥¶
¡Ö¤Ê¤¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¿©¤ÙÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÂçÎÌ¤Ë¾ÃÈñ¤Ç¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¬´î¤Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ä¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤È¤êÆù¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡É¼Ñ¤â¤Î¡É¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£¤È¤í¤È¤í¤Ë½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¹¤Ë¡¢Æù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¤·¤ß¤·¤ß¤Ç¡¢¤â¤¦¤ªÈ¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª½Ü¤Î»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Èé¤ò¤à¤¤¤¿¤Ê¤¹¤¬¤È¤í¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤«
¡ÚºàÎÁ¡¦ºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡ÛÎäÂ¢ÊÝÂ¸2¡Á3Æü´ÖOK
¡¦¤Ê¤¹ ...5¸Ä
¡¦¤È¤ê¤à¤ÍÆù ...Âç1Ëç¡ÊÌó250g¡Ë
¡¦¥ì¥â¥ó¡Ê¹ñ»º¡Ë¤ÎÇö¤¤ÎØÀÚ¤ê ...4Ëç
¡¦A
¡¡ø¤À¤·½Á ...2¤È1/2¥«¥Ã¥×
¡¡ø¤æ¤º¤³¤·¤ç¤¦ ...¾®¤µ¤¸1
¡¡ø¼ò ...Âç¤µ¤¸2
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ...Âç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¡ø¤ß¤ê¤ó ...Âç¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Ê¤¹¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤ÆÈ¬¤Ä³ä¤ê¤Ë¤·¡¢¿å¤ËÌó10Ê¬¤µ¤é¤·¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ë¡£¤È¤êÆù¤Ï°ì¸ýÂç¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. Æé¤Ë[A]¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¤È¤êÆù¤ò²Ã¤¨¤ÆÌó2Ê¬¼Ñ¤ë¡£
3. ¥¢¥¯¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ê¤¹¤ò²Ã¤¨¤ÆÌó4Ê¬¡¢¤Ê¤¹¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤ë¡£¥ì¥â¥ó¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤È¼Ñ¤ë¡£
(1/3ÎÌ¤Ç154kcal/±öÊ¬2.1g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Äé¿ÍÈþ)
¢£¤Þ¤ë¤´¤ÈÍÈ¤²¤Ê¤¹¤È¤È¤êÆù¤Î¤¦¤Þ¼Ñ
¤È¤êÆù¤È¤À¤·¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¤·¤ß¤¿¤Ê¤¹¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
¡ÚºàÎÁ¡¦ºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡ÛÎäÂ¢ÊÝÂ¸3¡Á4Æü´ÖOK
¡¦¤Ê¤¹ ...5¸Ä
¡¦¤È¤ê¤â¤âÆù ...1Ëç(Ìó250£ç)
¡¦A
¡¡ø¤À¤·½Á... 2¥«¥Ã¥×
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤¬¤ÎºÙÀÚ¤ê ...1/2¤«¤±Ê¬
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó ...³ÆÂç¤µ¤¸3
¡¡ø¼ò ...Âç¤µ¤¸2
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Ê¤¹¤Ï¤Ø¤¿¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤°¤ë¤ê¤ÈÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¬¤¯¤ò¼è¤ê¡¢Èé¤Ë½Ä¤Ë¿ôËÜÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤È¤êÆù¤Ï°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¿¼¤á¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¤ò2.5cm¿¼¤µ¤Þ¤ÇÆþ¤ì¡¢Ìó180¡î¤ËÇ®¤¹¤ë¡£¤Ê¤¹¤òÆþ¤ì¤ÆÌó3Ê¬¡¢»þ¡¹Å¾¤¬¤·¤Ê¤¬¤éÍÈ¤²¤ë¡£ÀÚ¤ìÌÜ¤¬³«¤¤¤ÆÃæ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤é¼è¤ê½Ð¤¹¡£
3. Æé¤Ë[A]¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¤È¤êÆù¤ò²Ã¤¨¤ÆÌó2Ê¬¼Ñ¤ë¡£¥¢¥¯¤ò½ü¤¤¤Æ[2]¤ò²Ã¤¨¡¢Ìó5Ê¬¼Ñ¤Æ²Ð¤ò»ß¤á¡¢Ìó10Ê¬¤ª¤¤¤ÆÌ£¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
(1/3ÎÌ¤Ç369kcal/±öÊ¬2.9g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Äé¿ÍÈþ)
¢¨ºî¤ê¤ª¤¤ª¤«¤º¤ÎÊÝÂ¸´ü´Ö¤ÏÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£ÊÝÂ¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÀ¶·é¤ÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÂ¢¼¼¤ËÃÖ¤¡¢¤½¤Î¤Ä¤ÉÀ¶·é¤ÊÈ¤¤ä¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤Ê¤¹¤ÎÈé¤ò¤à¤¤¤¿¤ê¡¢ÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤Ç¡¢¤¯¤¿¤¯¤¿¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£¤Ê¤¹5ËÜ¤ò»È¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ú¥í¥ê¤È¿©¤ÙÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï²áµî¤ËÇÛ¿®¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Äé¿ÍÈþ¡¡»£±Æ¡¿¤è¤Í¤¯¤é¤ê¤ç¤¦
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿singt
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡áÃæÅÄÌª´»¡¿¿ûÌîÄ¾»Ò