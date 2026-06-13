休日ごはんの救世主！フライパン1つで完成する”コクうまトマトパスタ”3選
【画像を見る】焼きつけた麺の香ばしさがたまらない！「濃厚トマト煮込みパスタ」
トマトの豊かなうまみが楽しめるパスタは、気分を上げたい日のランチにぴったり。ワンパンなら別ゆでの手間もなく、ソースのうまみが麺にしっかりなじんで一体感のある味わいに仕上がります。濃厚なおいしさと手軽さを両立できる、満足感たっぷりの一皿です。
■濃厚トマト煮込みパスタ
パスタは乾麺のまま炒めて煮ることで、濃厚で香ばしい味わいに
【材料・2人分】
スパゲッティ（1.6mm、ゆで時間7分のもの）…200g
合いびき肉…100g
エリンギ…1/2パック（約50g）
おろしにんにく…小さじ1
カットトマト缶…1缶（約400g）
洋風スープの素（顆粒）…小さじ1/2
オリーブ油 塩
【作り方】
1．エリンギは縦半分に切り、斜め1cm幅に切る。
2．フライパンにオリーブ油大さじ2、にんにくと、好みで赤唐辛子の小口切りを入れて中火にかける。香りが立ったらカットトマト大さじ2を加えてなじませる。
3．スパゲッティを半分に折って加え、時々上下を返しながら、トマトがなじむまで焼きつけるようにして炒める。
4．端に寄せ、あいたところにひき肉を加え、かたまりを残すようにして（ほぐし過ぎない）、色が変わるまで炒める。水1と1/2カップ、残りのトマト、エリンギ、洋風スープの素、塩小さじ1弱を加え、麺をほぐしながら混ぜ、ふたをして弱めの中火で約7分蒸し煮にする。ふたを取って強めの中火にし、汁けがほぼなくなるまで炒め合わせる。
（1人分630kcal／塩分3.3g、レシピ考案／みないきぬこ）
■ラグーパスタ[/HEAD]
牛肉のうまみとセロリの香りで奥深い味わい。セロリの葉を散らして爽やかに
【材料・2人分】
スパゲッティ（ゆで時間9分のもの）…160g
牛切り落とし肉…150g
セロリ（葉つき）…1/4本
カットトマト缶…1缶（約400g）
塩 粗びき黒こしょう オリーブ油 中濃ソース
【作り方】
1．セロリは茎と葉を切り分け、茎は斜め薄切りに、葉は細切りにする。牛肉は食べやすい 大きさに切り、塩小さじ1/3、粗びき黒こしょう少々をまぶす。
2．フライパンにオリーブ油大さじ1/2を中火で熱し、セロリの茎を炒める。しんなりしたら牛肉を加えて炒め、肉の色が変わったらカットトマト、中濃ソース大さじ2、塩小さじ1/3を加えてさっと混ぜる。
3．スパゲッティを半分に折って加え、水2カップを注いで混ぜる。煮立ったらふたをして弱めの中火にし、途中混ぜながら約11分煮る。ふたを取って水分が多く残っていたら強火にし、水分をとばしながら煮る。器に盛り、セロリの葉を散らす。
（1人分596kcal／塩分3.3g、レシピ考案／上島亜紀）
[HEAD]ペンネアマトリチャーナ
フレッシュトマトとベーコンのコクが決め手。汁だくソースをからめて食べて
【材料・2人分】
ペンネ（ゆで時間9分のもの）…160g
ベーコン…100g
玉ねぎ…1/2個
トマト…1個（約150g）
にんにく…1片
赤唐辛子…1/2本
トマトケチャップ オリーブ油 塩
【作り方】
1．玉ねぎは縦薄切りに、トマトは一口大に、にんにくは薄切りにする。ベーコンは1.5cm幅に切る。赤唐辛子は種を除く。
2．フライパンに水2カップ、ケチャップ大さじ4、オリーブ油大さじ1、塩小さじ1/2、ペンネを入れる。1を加えて全体をざっくりと混ぜ、ふたをして強めの中火で約7分煮る。
3．ふたを取ってひと混ぜし、ふたをしてさらに約7分煮る。器に盛り、好みで粉チーズ を添える。
（1人分634kcal／塩分3.5g、レシピ考案／近藤幸子）
＊ ＊ ＊
ソースまで残さず楽しみたくなるおいしさと、フライパン一つでできる手軽さは、忙しい日に心強いレシピ。身近な材料でサッと作れるのもうれしいですよね。おうちごはんをラクに楽しみたい日にぜひ試してみてください。
レシピ考案／みないきぬこ 上島亜紀 近藤幸子 撮影／難波雄史 福尾美雪 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝畠山麻美