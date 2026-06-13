SixTONESジェシーが初夏の神田でぶらり下町さんぽ！ライブ鑑賞前にひとり飯がジェシー流

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『CanCam』が届けるSixTONESの1年限定スペシャル連載「＃ストさんぽ」。6月23日に発売される8月号に掲載される第5回にはジェシーが登場。

今回は、帝国劇場や日生劇場に通っていた頃、乗り換えでよく利用していたという神田駅周辺へ。心地よい風が吹き抜ける初夏の神田エリアを歩きながら、思い出やグループの近況をたっぷりと語った。

■心地よい風が吹き抜ける初夏の神田エリアへ

普段からさんぽが好きで、食後の腹ごなしに歩いたり、風を浴びて楽しんだりするというジェシー。高校時代は電車に乗らず歩いて帰ることもあったそうで、歩きながら考えていたのは一発ギャグ（!?）というジェシーらしいエピソードに、スタッフ一同から笑いが起こるひと幕も。

子どもの頃から仕事で電車移動をしていたこともあり、「都内の地理や路線はまぁまぁ詳しいかな」とジェシー。神田や神保町にも思い出が多く、東京ドームへ大好きなバンドのライブを観に行った際には、あえて手前の神保町で下車し、ひとりで食事をしながら気持ちを高めていたという。

実は神保町は、世界有数のカルチャースポットとして注目を集めるホットな街。もし海外のゲストを案内するなら？ という質問では、「手持ち花火を経験してもらって、花火大会やお祭りに連れていきたい。あとはやっぱり、ぜひSixTONESのライブを観てほしい！」と回答。インタビューでは他にも、お祭りにまつわる子どもの頃の思い出など、下町さんぽならではのエピソードトークがたっぷり飛び出した。

■隙あらばボケを発動

おさんぽの間、隙あらばボケを発動していたジェシー。神田明神近くの明神男坂での撮影では、「あ～たしかにこれは男だね」と、見た目はいたって普通の坂にもかかわらずポツリ。そして高い壁を前にした撮影では、突然スパイダーマンのようなポーズを披露。さらに、たくさんのガジェットが並ぶ絶滅メディア博物館ではあらゆる機器を手にして次から次へとモノボケ祭り状態に！

エモくてかっこいい写真とは裏腹に、ロケでは生粋のエンターテイナーっぷりを発揮したジェシー。誌面には、思わずクスリとしてしまうそんなジェシーの様子もたっぷりと掲載されているので、ぜひチェックしてみよう。

また、メンバーとの最新グループLINE事情や、いよいよクライマックスを迎えるアリーナツアーへの想い、そして来るスタジアムライブへの意気込みまで、SixTONESの近況もたっぷり語っている。

『CanCam』8月号は、通常版、特別版、スペシャル版の3バージョンで6月23日に発売。

■書籍情報

2026.06.23 ON SALE

『CanCam』8月号

■関連リンク

『CanCam』OFFICIAL SITE

https://cancam.jp/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/