日本では現在、同性同士が法的に結婚することはできません。現在の民法や戸籍法の規定が同性婚を認めていないためですが、それは「婚姻の自由」や「法の下の平等」などを定めた憲法に違反しているとして、全国の同性カップルらが国を訴えて裁判を起こしています。しかし、各地の高等裁判所では“違憲”か“合憲”かで判断が分かれています。

また、2023年、“性的マイノリティーへの理解増進法”が施行されましたが、国や自治体などがどう取り組むかの指針となる「基本計画」は、3年たったいまも策定されていません。そんな国レベルでの法的保護がないことで、同性パートナーと暮らす上で直面する“困りごと”の実例も併せて見ていきます。

■G7で唯一同性カップルの国レベルの法的保護ない日本

現在日本では法律上、同性同士の結婚ができません。G7（＝主要7か国）のなかで、同性カップルへの国レベルの法的保護がないのは日本だけです。政府は国民の家族観に関わる問題だとして、「極めて慎重な検討が必要だ」との立場を取り続けています。

いま、560を超える自治体（Marriage For All Japan調べ）で同性カップルの関係を公的に認める「パートナーシップ制度」が導入されていますが、法的拘束力はないため、暮らしのなかの“困りごと”は完全には解消されないのが実情です。

■同性カップル 暮らしの“困りごと”実例

実際どのような“困りごと”があるのでしょうか。同性パートナーと暮らした経験のある皆さんに聞いてみました。

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LOYさんは、「医療」での困りごとを挙げ、パートナーが倒れたときに病院から「面会や手術の同意書は法的な家族でないといけない」と言われた経験があり、すごく歯がゆさを感じたと話します。

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ゆうこさんは、「住まい」の困りごとを挙げ、パートナーとふたりで暮らす部屋を借りようとしたところ、大家さんから「同性カップルは同居人として認められない」と入居を断られたと言います。

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さらに、当事者であり、行政書士、ファイナンシャル・プランナーとして同性カップルの相談に乗っている永易至文（ながやすしぶん）さんには、「お金」の困りごとを聞きました。

法律上の“配偶者”であれば、1億6千万円まで非課税で財産を相続できますが、同性パートナーにはそもそも相続権が認められていません。遺言書で財産を譲ることはできますが、その場合も“配偶者”のような控除がまったく使えないため、税の負担が重くなるということです。

このように「もしも」のときに、パートナーに十分な財産を残せない不安を多くの方々が抱えていると言います。

■松澤海優さん「結婚が当たり前にできるように…」

レズビアンを公表し、ミス中央コンテスト2025グランプリに輝いた松澤海優さんにもお話を聞いてみると、松澤さんの友人の同性カップルも、家族ではないからと救急車に一緒に乗れなかったことがあったそうだと話してくれました。

さらに松澤さん自身は「結婚という当たり前にあるはずの権利がそもそもないのと、権利があるけれど（結婚を）選ばないのとでは全然違うと思う」「わたしはしたいと思ったときに、結婚が当たり前にできるようになってほしいと思う」と言います。

■同性婚をめぐる「司法」の動き→歴史的局面へ

こうしたなか、大きな節目を迎えているのが「司法」の分野です。同性婚を認めない法律は“憲法に違反している”として、同性カップルらが国を訴えている裁判ですが、国側は「憲法は同性婚の成立を想定していない」との解釈を示しています。

各地の高等裁判所では、これまでに「憲法に違反している」が5件、「違反していない」が1件と、判断が分かれていました。

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こうしたなか、最高裁判所は今年度中にも、最終的な判断を示す見通しです。社会の流れが変化するなか、婚姻制度に同性婚を含めるかどうか初めて結論が出る、歴史的な局面を迎えています。

仮に、最高裁が「いまの法律は憲法違反だ」と判断した場合、法律を作る国会は、同性婚を認めるよう法律を改正することを迫られます。ただ、国会＝「政治」がすぐに法改正に動くかどうかははっきりしておらず、今後の動きが注目されます。

（2026年6月6日『news every.特別版 カラフルLife』より）