本格的な夏の訪れを前に、エアコンの修理を巡るトラブルが多発しているとして、国民生活センターが注意を呼びかけている。

同センターによると、エアコンの修理に関して２０２５年度に寄せられた相談は１２５１件。２１年度の４５１件から右肩上がりに増加している。インターネットで検索して上位に表示された業者に修理を依頼したが、直っていなかった、などという相談が多い。

関東地方の４０歳代の女性は、検索で見つけた業者に修理を依頼した。業者は修理をして５万円を受け取り、「冷房が利くまで３０分くらい様子をみる必要がある」と言って帰ったが、直っていなかったため、２５年５月に相談を寄せた。

同センターの担当者は「本格的な夏の前に試運転を行い、故障していないかを確認しておいてほしい」と話している。

誤った使い方による事故も多発している。

製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）によると、２５年度までの５年間に、エアコンの事故は３４５件発生した。調査が完了した２５２件のうち１５２件は、誤った使い方が原因だった。室外機近くに液体の入ったペットボトルを置いていたため、太陽光が一点に集中して可燃物が出火し、室外機が焼けた「収れん火災」や、コードを長くしようと、別のコードを継ぎ足して接続したことによる異常発熱などが発生していた。

ＮＩＴＥの担当者は「室外機の周辺にはものを置かず、エアコンの取り付けは業者に依頼してほしい」と注意を呼びかけている。