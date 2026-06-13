若者たちの実情や困っていることを知り、若者にむけた政策の充実につなげたい―。この思いから、こども家庭庁が実施しているのは若者10万人へのアンケートです。

今月9日、政府が決定した子どもに関連する政策をまとめた「こどもまんなか実行計画2026」には、若者たちの実情を知り、声を聴く取り組みを推進するとして「若者10万人の総合調査の実施」が盛り込まれています。

こども家庭庁は先月から、全国の15歳から39歳の男女を対象としたアンケートを実施しています。モニター会社を通じたウェブアンケートを行っているほか、こども家庭庁が作った子どもと若者の意見を聴く仕組み「こども若者★いけんぷらす」を通じてもアンケートを実施中。声をあげにくい人たちの実情を把握することも必要なため、若者支援をおこなうNPOと連携して現場レベルでの情報収集もおこなっています。

■若者は“支援のエアポケット”

こども家庭庁によりますと、子どもや高齢者に対する国や自治体の支援は様々ある一方で、若者への支援は薄く、若者は“支援のエアポケット”になっているといいます。

こうしたことから、10万人のアンケートで若年世代の状況を包括的に把握し、若者の実態を踏まえた的確な施策を充実させていくのが狙いです。担当者は「これから生まれる子どもだけではなく、今を生きる子どもと若者の幸福度を良くしていきたい」と話しています。

■「10万人」の大規模調査で年齢別の悩みなど細かく分析

こども家庭庁が10万人を対象とする大規模な調査をおこなうのは初めてのこと。担当者によりますと、10万人という多くのサンプルを集めることで、年齢層を細かく区切って年齢別の特性を分析することができ、また、地域の違いが出ることでそれぞれの都道府県に合わせた支援策の検討材料になることを期待しているといいます。

アンケートは約50問で、仕事や年収、人間関係や就職活動での困りごと、結婚・出産に対する意識やSNSの利用状況に加えて、自己肯定感、ヤングケアラーの経験など幅広い質問で構成されています。こども家庭庁は、年内にアンケートの結果を分析し、来年から報告書を作成するとともに若者への施策を検討していくとしています。