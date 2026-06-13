北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は12日（日本時間13日）、メキシコに続き米国でも試合が始まった。そのオープニングマッチで米国がパラグアイに4-1で快勝。試合を見守ったファンは試合が行われたロサンゼルス・スタジアムの規模に圧倒されている。

米国開幕に先立ち、試合前には韓国の大人気ガールズグループ「BLACKPINK」のLISAらが大会公式ソング「Goals」を熱唱した。会場にはビル・ゲイツ、トム・クルーズ、デービッド・ベッカムら、各界のセレブが集結。そんな特別な空気の中で地元・米国が4-1で大勝発進したが、日本のサッカーファンが目を奪われたのが、会場となったロサンゼルス・スタジアムだ。

2020年9月に開場し、今大会の中では最も新しい会場。2022年にはスーパーボウルの開催地ともなった。2028年ロサンゼルス五輪の開会式・閉会式で使用予定。収容は7万人を数え、頭上を360度覆うような円形ビジョン、半透明の屋根などエンタメ要素は規格外だ。

X上には「アメリカ規模が違うぜ」「ロサンゼルスのスタジアムのサイズ限界突破しすぎで草」「ビジョンが円形だし、でけぇ！」「ロサンゼルススタジアムすごぉぉぉぉ」「何層あって、いったい何人入るんだ？」「すごすぎ、派手すぎ」などの声があふれた。



（THE ANSWER編集部）