久しぶりにパンプスを履くなら【PELLICO】がおすすめ！ なぜかというと……

「走れるパンプス」として一斉を風靡し、その後も進化を続けているイタリアブランド【PELLICO（ペリーコ）】のパンプス。ブランドの歴史は60年以上。そして日本に上陸して20年が経過しました。高品質な素材を使用し、卓越した職人技術で日本人の足に合うように設計された最高の1足。1シーズンに約20種類もの木型をラインナップしているので、自分に合ったパンプスを選べるのもブランドの強みです。改めて「パンプス」の凄さについて、ブランドディレクターを務める足立芙弥子さんにたっぷりと聞きました。

PELLICOのパンプスが長年愛されている理由とは？

60年以上続いているイタリアの老舗シューズブランド【PELLICO（ペリーコ）】があるのは、イタリアのヴェネト州の「パドヴァ」。ベネチアから車で40分程度の位置にあり、ラグジュアリーブランドのレディースシューズを作っている工場が集まる場所です。鶏が工場の周りをトコトコと歩いているような、のどかで心安らぐ田舎町でもあります。

【ペリーコ】は、ルカ・パンパニン氏がオーナー兼デザイナーを務め、デザインから、靴に使用する革の選定、生産、箱詰めまで一貫してパドヴァにある自社工場で行っています。あまり知られていないのですが、【ペリーコ】の靴は自社工場で全ての作業を行なっているので、コロナ前と価格帯がそれほど変わっていないのも強み。「多くのお客様に届く価格を」維持する努力がずっとずっと続けられているんです。

「価格帯は大きく変わっていないですが、レザーにはこだわりの強いブランドです。高いクオリティのものを、創業時から変わらずに使い続けています。靴は革を引っ張るようにしながら作るのですが、お客様には靴を美しい状態でお届けしたい。革の強度も靴を作る上で大切なポイントです。製品としてコンディションの良くないものをお客様に届けることはしたくないんだというデザイナーの温かい想いが細部まで込められています」（足立さん）

「走れるパンプス」ペリーコ

写真全てアンドレア アネッリ 左上ライオンカラー（ヒール7cm）\59,400・右上シルバー（ヒール3.5cm／日比谷店限定）\59,400・左下ドット（ヒール3.5cm／日比谷店限定）\59,400・右下ライラック\69,300（ヒール7cm／阪急うめだ店限定）

【ペリーコ】はイタリアのブランドですが、日本人の足に合うように設計されているのも特徴です。日本に上陸したのは2004年のこと。そして2012年秋冬にデビューした『ANDREA（アンドレア）』は「走れるパンプス」として一世を風靡しました。『アンドレア』はその後、2019年に一度廃盤になったのですが2024年に待望の復活を遂げます！

アニマ アネッリ エナメルパンプスブラック（ヒール3.5cm）\59,400

「コロナを経て外に出ようっていう方が増えた時期、トップセラーの”ANIMA（アニマ）”の木型だと、つま先が少し長いのでちょっときついなって感じてしまうお客さんもいらっしゃるんじゃないかと考えました。”アニマ”はつま先の捨て寸を長くとり、履き口を浅くすることで足をスリムにセクシーに見せる木型です。外に出る機会が増えた時に、ペリーコのパンプスの履き心地の良さをもう一度体感して欲しいという想いから”アンドレア”を復活させました。”アンドレア”はポインテッドトゥですがワイズ（足幅）がやや広めに設計され、履き口もアニマより深めでホールド感のある設計です」（足立さん）

左アンドレア アネッリ・右アニマ アネッリ

上の写真のように、アンドレアとアニマでは甲の高さやトゥの形が少し異なり、足指の出方が少し変わってきます。ペリーコの靴には、様々な足型の人にそして最上級の履き心地を提供したいという情熱とこだわりが詰まっているんです。そのため、1シーズンに20種類もの木型をラインナップしています。

人気の「アネッリ」だけでもつま先の形状が４種類

パンプスへのこだわりについて、さらに説明を加えておきましょう！

例えば【ペリーコ】のアイコンでもあり、長年愛されているのがイタリア語で【リング】を意味する「アネッリ」シリーズです。履き口にリングのようなホールカットがあしらわれているのが特徴。毎日つける指輪のような存在でありたいという願いが込められています。

この「アネッリ」シリーズだけでも、実はたくさんの木型で作られています。それが【ペリーコ】のすごさ！

左上アニマアネッリ ネイビー（ヒール3.5cm）\59,400・右上アンドレア アネッリ ビスケット（ヒール3.5cm）\59,400・左下ノラ アネッリ ライトベージュ（ヒール3cm）\64,900・右下ベネレ アネッリソレッラ （ヒール1cm）\59,400

写真左上から、足を美しく見せるようにつま先の捨て寸を長く設計した履き心地良くセクシーな【アニマ】。写真右上が、左から走れるパンプスとして圧倒的な履き心地を誇る【アンドレア】。そして、写真左下がモードな印象で指先に窮屈さを感じにくいスクエアトゥの【NORA（ノラ）】。写真右下は、つま先のシルエットが細身でセミスクエアトゥの【VENERE（ベネレ）】など。他にも「アネッリ」シリーズには複数の展開があり、驚きのラインナップです。

「ご来店くださったお客様がペリーコの靴は足に合わないなと思うことのないよう、しっかりとご提案できるようにラインナップしています」（足立さん）

ヒールの種類は30種類以上

木型に加えて、ヒールの種類も豊富です。 靴に合うように新しくヒールを作り直しており、その種類は30種類以上あるのだとか！

NICLAエナメルパンプスは左のアプリコットカラーが6cmヒール、右のオレンジカラーが8.5cmヒールにて展開している。

高ヒールも安定感があり、しっかりと長距離を歩けると好評です。6cm、7cm、8cm、8.5cmなど、パンプスの種類によってヒールの形や高さをさまざまに変えており、脚を美しく見せながら、長い距離も歩けるように緻密に計算されています。

アネッリ BETA ウェッジソール パンプス （ヒール4cm）\69,300

また、2025年からデビューした、脚を美しく見せる4cmのウェッジソールも引き続き人気が高いパンプスです。柔らかな皮で、まるでフラットシューズのような履き心地が特徴。こちらも売り切れてしまう前に早めにチェックがおすすめです。

様々な形状のヒールがそろうのも、高い技術力を持つ【ペリーコ】だからこそ！

アネッリ ノラ ライトベージュ（ヒール3cm）\64,900

「丸いヒールは、皺を寄せないように巻くことが難しいアイテムです。ぜひ【ペリーコ】だからこそ実現可能なクラフトマンシップを、一度お店でお手に取ってご覧いただけると嬉しいです」（足立さん）

カジュアルスタイルにも合わせやすい「2026年春夏パンプス」に注目

今シーズンのパンプスは、カジュアル化の傾向や、久しぶりに履かなきゃという人に対しても「いいな」と感じてもらえる靴を提供したいというのが特に色濃く出ているのだそう。

アニマパンプス ライラック（ヒール3.5cm）\59,400

「このパンプスは、人気の【アニマ】シリーズのヒールの形状を変え、さらに重心が安定するように仕上げています。ヒールが苦手な人でも歩きやすさを感じてもらえるような1足に仕上がっています。日本人はイタリア人と比べてくるぶしが低い特徴があります。なので、靴の履き口が当たって痛いというおっしゃるお客様もいらっしゃるんです。そこで、今の時代の気分に合わせ、履き口の高さを1ミリ単位で修正を繰り返し、日本人のお客様により親しんでもらえるように仕上げています」（足立さん）

最近のお洋服のトレンドはカジュアル。足元をスニーカーで合わせるという人も多い。

ベージュカラー\59,400

「スニーカーで合わせていたカジュアルなコーディネートに、パンプスを合わせても自然に決まるっていうような、抜け感のあるデザインに仕上げています。ヒールの高さは3.5cmで歩きやすさも抜群。今季はスエード素材で仕上げています」（足立さん）

こちらも非常に人気が高く、在庫切れも出てきているそう。

2026年春夏はポジティブになれるカラーがそろう！

アニマ アネッリフィッビア ライム（ヒール 3.5cm）\82,500

【ペリーコ】の2026年春夏のテーマは“Passi di Luce（光の一歩）”。足を入れたらハッピーになれそうな、スタイリングのポイント使いにも効果的な明るい色味や気分の上がるドット柄を使ったものがそろっています。

「日常で嫌なことがあった日でも、履いた時に”自分のことが好き””嬉しい”と思っていただけるように、今季は明るいパレットカラーでそろえています」

イスキアドットシリーズ。クラシカルなブラックにホワイトドットが散りばめられたトレンド感のある1足。

【ペリーコ】に行けば、自分にぴったりのパンプスが見つかる！「東京ミッドタウン日比谷」にある直営店のお店には、今回ご紹介したパンプスがそろっています。その種類の多さに驚きです。ぜひ、訪ねてみてはいかがでしょうか。

senior writer：Eiko Yanagibori