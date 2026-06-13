TRFのボーカリスト・YU―KIが8日、自身のインスタグラムで本番前の様子を公開。ステージに臨む前の貴重な姿を披露し、反響を呼んでいる。



【写真】超リアルなオフショット中のオフショット ステージ前の裏側見せちゃった

「本番前のオフショット」と題し、YU―KIはワンショルダーのオレンジの衣装をまとった写真をアップした。体をほぐす姿やメイク中と思われるショットも公開し、「梅雨入りで上着か必要になったし 風邪に気をつけてね」とメッセージ。「近頃いいかんじの筋肉痛きてて好」と結んだ。



無防備な印象で素を感じさせる姿や変わらぬスタイルに、「オフショットをこんなに見れるなんて」「バックショットいい、・・・横顔アップいい、全部いいねぇ～」「カッコいい」「時の流れを感じない」「後ろ姿も横顔も女神っとる」といったコメントが寄せられていた。



1992年に小室哲哉プロデュースのテクノ・レイヴ・ユニット「trf」を結成(のちにTRFに)。メンバーはDJ KOO、SAM、CHIHARU、ETSU。93年に「GOING2DANCE」でCDデビュー。セカンドシングル「EZ DO DANCE」などヒット曲を連発し、95年には「Overnight Sensation～時代はあなたに委ねてる～」で日本レコード大賞を受賞した。



（よろず～ニュース編集部）