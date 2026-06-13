アメリカはパラグアイに4-1で快勝

北中米共催ワールドカップ（W杯）の開催国の一つアメリカ代表が現地時間6月12日にグループリーグ初戦でパラグアイ代表と対戦し、4-1で勝利を飾った。

会場となったロサンゼルス・スタジアムにはトム・クルーズやビル・ゲイツ、パリス・ヒルトン、デイビッド・ベッカムなど多くのスターが集結した。

アメリカは前半のうちにオウンゴールとFWフォラリン・バログンの2得点でリードを奪った。後半、パラグアイに1点を返されたが、終了間際に途中出場のMFジョバンニ・レイナがダメ押しの4点目を挙げて快勝した。

メキシコ、カナダとともに開催国の一つであるアメリカの勝利は多くのスターが見届けるところとなった。米MLSインテル・マイアミの共同オーナーであるベッカムを筆頭に、トム・クルーズ、ブラッド・ピット、パリス・ヒルトン、ジョージ・ルーカス、ビル・ゲイツといった各界の大物たちがスタンドから試合を観戦する様子が中継カメラに抜かれ、大国アメリカならではの豪華な顔ぶれが注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）