歌手のＡＩと土屋礼央がＭＣをつとめる１２日放送のＮＨＫ Ｅテレ「眠れぬ夜はＡＩさんと〜あしたを元気にするお悩み相談〜」（金曜・午後１０時）に、元女子サッカー日本代表「なでしこジャパン」の澤穂希さん（４７）が出演。視聴者からの相談に答えた。

番組では、２０代にフォトグラファーに憧れ中年米で活動していたが家族の事情で帰国。５９歳の今、再びジャーナリストとしてゼロから挑戦したい」という男性からの相談を紹介。

これに「何歳になっても、自分の好きなことに挑戦したいっていうのは素敵なことですよね」と澤さん。「年齢を重ねれば重ねるほど、一歩踏み出す勇気がなかなかね」と話した。そして「最近ちょっとおサボりなんですけど、ファイナンシャルプランナーの勉強をしていて…」と自身が新しいことに挑戦していることを明かした。

「すごく思うのは、一生学びだなって。サッカーしかやってきてなかったから、それ以外のことを勉強する時間もなかったし、する気もなかったし、なんとかなるよみたいな感じだったから。でもファイナンシャルの勉強を少しかじったら、セカンドキャリアに必要なことがたくさんある。お金のこと、相続のこと、保険とか、今まで自分が触れてこなかったこと」と、新たな学びで発見が多かったと語った。

「色々勉強していくうちに、ああそうだったんだ社会は…みたいな。色んなことが勉強できる」と話し、将来についても「目の前のことをクリアしていく感じですけど、さすがに５０歳っていう数字になったら、なにか大きなチャレンジをしたいなと思ってます。何かはわかりませんけど」と意欲を示した。