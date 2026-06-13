初水着グラビアが大反響の人気コスプレイヤー、『ヤンジャン』で大ボリューム掲載 誰もが目を奪われる圧巻スタイル
SNS総フォロワー数80万人超のコスプレイヤー・すずらが、発売中の『週刊ヤングジャンプ』28号の表紙＆巻頭グラビアに登場している。
【写真】誰もが目を奪われる圧巻ボディを大胆に披露したすずら
2025年10月の初掲載・初水着グラビアで大きな反響を呼び、その後も高い支持を集める中、早くも初表紙を飾った。「地元・北海道で撮影したい」という夢がかない、北海道でロケを敢行。キタキツネのコスプレ姿や乗馬体験、大好きな海鮮丼を楽しむ姿など、北海道ならではのグラビア企画で、すずらの自然体な表情をたっぷり収録している。
誰もが目を奪われるスタイルと、どこか儚（はかな）さを感じさせる透明感。その両方を兼ね備えた、すずらの魅力がたっぷり詰まったグラビアとなっている。
なお、巻末グラビアには鈴原すず、グラビア新企画「YJブルーム」には仲村悠菜(私立恵比寿中学)が登場している。
【写真】誰もが目を奪われる圧巻ボディを大胆に披露したすずら
2025年10月の初掲載・初水着グラビアで大きな反響を呼び、その後も高い支持を集める中、早くも初表紙を飾った。「地元・北海道で撮影したい」という夢がかない、北海道でロケを敢行。キタキツネのコスプレ姿や乗馬体験、大好きな海鮮丼を楽しむ姿など、北海道ならではのグラビア企画で、すずらの自然体な表情をたっぷり収録している。
誰もが目を奪われるスタイルと、どこか儚（はかな）さを感じさせる透明感。その両方を兼ね備えた、すずらの魅力がたっぷり詰まったグラビアとなっている。
なお、巻末グラビアには鈴原すず、グラビア新企画「YJブルーム」には仲村悠菜(私立恵比寿中学)が登場している。