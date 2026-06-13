◇W杯北中米大会1次リーグD組 米国 4―1 パラグアイ（2026年6月12日 ロサンゼルス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会のホスト国の1つ、米国が12日（日本時間13日）、1次リーグD組の初戦でパラグアイを4―1で下した。

絶対的エースのMFプリシック（ACミラン）は前半だけで2得点に絡む活躍を見せたが、ハーフタイムに退いた。ポチェッティーノ監督は試合後、「彼は開始2分でふくらはぎを蹴られた。そして前半の終盤に張りを訴えた。私たちはリスクを冒したくなく、彼自身も歩くのが少し難しい状態だった。だが、大きな問題ではなく、次の試合には準備できることを願っている」と説明。試合は4―1で快勝も、10番の大黒柱に不安材料が残った。

プリシックはこの日、前半31分に左サイドで2人の間を突破し、さらに寄せた2人の間を通すパスで、受けたMFマッケニー（ユベントス）が放ったパスからのオウンゴール誘発に貢献。さらに1―0の前半31分には左サイドを駆け上がって中央のFWバログン（モナコ）に折り返し、追加点をアシストした。