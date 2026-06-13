◆カーリング日本選手権 第７日（１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子プレーオフが行われ、予選リーグ２位通過のＳＣ軽井沢が同１位の北海道銀行に８―５で勝利した。第４エンド（Ｅ）から３連続でスチールするなど、１次リーグから負けなしだった強敵に勝利し、１４日の決勝に進出。２年ぶりの優勝に前進した。北海道銀行は午後２時から行われる準決勝に回る。

１点を先制された第２Ｅをブランクエンドとし、第３Ｅでは２点を奪った。そこから流れに乗り、第４Ｅで２点、第５Ｅでも２点、第６Ｅでは１点と３連続でスチール。不利な先攻で５点を重ねてリードを広げた。スキップの上野美優は「昨日の試合でうまくいかなかった部分をミーティングを通して確認したことが、この試合で修正できて良かった」とうなずいた。

１２日の２次リーグ最終戦も北海道銀行との対戦だった。無敗同士のマッチアップとなり、緊張感のある中、細かいミスが重なり、終盤にスチールを許すなど４―５と接戦を落とした。「テイクアウトのショットで、（アイスの）読みと（ストーンの）投げとのズレがあった」と振り返り、試合後にチームで情報共有を何度も行った。テイクショットの際に、狙い通りではないところに投げたストーンが行くことが多々あったが、この日は第１Ｅから修正。「自分たちが当てたい方に当てて、しっかりやりたいことをコントロールできていた」と胸を張った。

決勝の相手はこのあと午後２時から行われる北海道銀行―フォルティウスの準決勝の勝者と戦う。北海道銀行が上がれば、今大会１勝１敗としてきた相手との３戦目となる。フォルティウスとの対戦となれば、昨年９月のミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦を戦ったライバルとの再戦。当時は５―６と１点差で最終予選への切符を逃した。「どちらも素晴らしいチーム。自分たちがコントロールできるところをしっかりやっていきたい」とどちらのチームが勝ち上がっても自身のプレーを徹底するだけだと話した。

大会は２年前に制しているが、現在の５人で決勝に進むのは初めて。「自分たちが初戦からやってきたアイスを読んで、対応していくことをしっかりやりたい。それが今までのどの試合よりも良かったと言えるように。試合が終わったときに、達成感を感じられるようなプレーをしたい」と１４日の決勝へ意気込んだ。