◆第２８回東京ジャンプステークス・ＪＧ３（６月１３日、東京競馬場・芝３１１０メートル、稍重）

昨年から午前開催となった府中のジャンプ重賞が１０頭で争われ、難波剛健騎手騎乗で３番人気のスズカハービン（牡６歳、栗東・高橋義忠厩舎、父ハービンジャー）が勝利。重賞初Ｖを飾った。道中は中団待機から最後の直線で抜け出し、圧倒的１番人気で単勝１・２倍のジューンベロシティ（牡８歳、栗東・武英智厩舎、父ロードカナロア）を振り切った。勝ちタイム３分２２秒３。２０２３年秋陽ジャンプＳでロードトゥフェイムがマークした３分２３秒６を更新するコースレコードとなった。３着には８番人気のブラックボイス（坂口智康騎手）が入った。

難波剛健騎手（スズカハービン＝１着）「ようやく結果を出せました。未勝利、オープンを勝った時もいい内容でいたし、能力は感じていましたが、コントロールや口向きが難しく勝ちにつながらなくて。日々、コツコツとやってきたことが形になって、落ち着きやコントロール性が結果につながりました。自身のリズムを崩さずに走ってためれば、しまいは切れると思っていました。向こう正面でジューンベロシティの後ろにつけられて、４コーナーでは内か外かと思いましたが、一瞬の判断に馬が応えてくれて強い内容で勝てました。これからも丁寧に形にしていけば、いいところまで行けると思う。個人的な話ですが、初騎乗も初勝利もこの勝負服。縁があるこの服で結果を出せたのはすごくうれしいです。かみ合えば、逆転できると思って挑みましたし、勝つ時はうまく行くものですね。サンレイデュークで勝った東京ハイジャンプの映像を何回も見返してイメージしていました」