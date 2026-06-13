プロボクシングのライト級（６１・２キロ以下）で日本人初の世界王者となり、タレントや俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日に亡くなっていた（享年７６）ニュースが１１日に流れたが、日本時間１２日深夜（同１３日）には、世界主要４団体の一つ、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）がＳＮＳなどで哀悼の意を示した。

ガッツさんはかつてＷＢＣ世界ライト級王座を保持していた。ＷＢＣは「伝説の元世界ライト級王者・ガッツ石松氏の逝去を悼みます」と、ファイティングポーズを取るガッツさんの写真などとともに投稿した。

ガッツさん死去のニュースは世界中に流れ、米専門メディア「ザ・リング」は石松さんを「日本ボクシング界のレジェンド」とし、死去のニュースを詳報。ボクシングを始めたいきさつや２度目の世界挑戦で“石の拳”ロベルト・デュラン（パナマ）と対戦したこと、世界王座奪取についての説明などをつづっている。

さらに米スポーツ専門サイトやシンガポールの公共放送局「メディアコープ」は運営する中国語のプラットフォームなどが取り上げ、英大衆紙「ザ・サン」は「病死の元世界王者に追悼の言葉が殺到」などと伝えた。