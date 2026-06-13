◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者アントニオ・バルガス（米国）―ジェシー・ロドリゲス（１３日＝日本時間１４日、米国アリゾナ州）

プロボクシングＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチの前日計量が１２日、行われ、正規王者アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝、挑戦者の前ＷＢＡ、ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）統一王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（２６）＝米国／帝拳＝ともに１１７・６ポンド（約５３・３キロ）でクリアした。

戦績はバルガスが１９勝（１１ＫＯ）１敗１分け⑴無効試合、ロドリゲスが２３戦全勝（１６ＫＯ）。

両者は計量後、フェースオフで闘志をぶつけ合うと、ともに両腕を上げるマッスルポーズで勝利をアピールした。

「最強の男と戦いたい」と言ったバルガスに対し、バムは「（スーパーバンタム級より）３ポンド違うのは大きいが、調子はこれまででも良い。これから歴史を作る瞬間を見せたい」と世界３階級制覇に自信を見せた。ＷＢＡ王座は堤聖也（３０）＝角海老宝石＝が正規王座を保持していたが、目の負傷などにより、休養王者に。休養王者だったバルガスが再び正規王者となった。１位は増田陸（２８）＝帝拳＝。

バムは、世界４団体スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝との対戦が期待されており、本人も「尚弥とやりたい」「その前に（弟のＷＢＣ王者）拓真（３０）＝大橋＝と」などという希望を持っていることが明らかになっており、年内か、来年春には対戦と期待されている。バムは今回、バンタム級での世界挑戦に際し、保持していたスーパーフライ級の３団体王座を返上。将来的な井上尚弥戦を見越して、順調に階級を上げる狙いがある。だが、陣営からは尚弥実現に難色を示す声も出ており、元ＩＢＦ世界スーパーフェザー級王者ロベルト・ガルシア・トレーナー（５１）が尚弥がフェザー級（５７・１キロ以下）に上げた場合は対戦に消極的。「バンタム級でも体は大きい。もしイノウエと対戦するなら、もう１戦、バンタム級で戦わないと」などとボクシング専門メディア「ボクシング・シーン．ｃｏｍ」に話しており、その場合はＷＢＯ王者クリスチャン・メディナ（２６）＝メキシコ＝の名前を挙げている。

まずは世界３階級制覇王者となることが、尚弥戦実現に向けた第一歩となる。