◇インターリーグ ドジャース2−8ホワイトソックス（2026年6月12日 シカゴ）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発も勝利投手の権利を得る目前で変調をきたし、5回途中で降板。4回1/3を投げて7安打を浴び、日米を通じて自己ワーストの7失点で今季4敗目を喫した。

2−1の5回、先頭のピーターズにこの日初めての四球を与えると、ロモ、アントナッチに連打を浴びて同点。さらに無死一、三塁から2番・バルガスに右越えの勝ち越し適時二塁打を許した。

その後、無死二、三塁からベニンテンディを空振り三振に仕留めたが、C・モンゴメリーに四球。さらにB・モンゴメリーにも四球を与え、押し出しで失点。痛恨の押し出し四球に天を仰ぎ、無念の降板となった。後を継いだトライネンも流れを止めることができず、塁上に残した走者が全て生還したため、佐々木の失点は7となった。

試合後、ロバーツ監督は「立ち上がりの段階で、今日のロウキのボールには最近のようなキレがなかったように思う。スプリットが決まらず、うまくコントロールできていないのが見て取れた」と指摘した。

そして「先頭打者への四球が痛かった」と5回の失点を振り返り「バルガスに真ん中に入った球を二塁打にされ、さらに3つ目の四球。これらすべてがあのビッグイニングに繋がってしまった」と言及。「ロウキや他の投手陣も、これまではビッグイニングを作らせないよう上手くやってきたが、ここ4、5試合は大量失点を許してしまっている」と前カードのパイレーツ戦同様、1イニングの大量失点が多いと腕組みした。

その上で佐々木の投球全体について「今夜の直球の球速は良かったし、勢いもあった。ただ、スプリットがコントロールできていなかった。過去7試合の登板では、スプリットでストライクを取ったり、空振りを奪うために低めに集めたりできていたが、今日はそれができなかった」と“宝刀”スプリットの制球が失点に直結したとした。