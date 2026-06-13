ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は１２日（日本時間１３日）に敵地シカゴでのホワイトソックス戦に先発し、４回１／３を投げ、日米通じて自己ワーストの７失点、７安打、４三振３四球で４敗目（３勝）を喫した。打者２３人に９１球で、米移籍後最速の１００・７マイル（約１６２・１キロ）をマーク。防御率４・７６。チームは２―８で逆転負けした。

初回二死でベニンテンディにカウント３―１から真ん中に甘く入ったフォーシームを右翼席に運ばれた。４番Ｃ・モンゴメリーはメジャー移籍後最速の１００・７マイルで三飛に打ち取った。２回以降は毎回安打を許すも無失点と丁寧な投球だった。

しかし、５回に突然、崩れた。先頭ピーターズにこの試合初の四球を与えると、ロモとアントナッチの連打で同点とされた。無死一、三塁で昨年チームメートだったバルガスに右中間フェンス直撃の勝ち越し適時打を打たれ、２―３とされた。ベニンテンディはスプリトで空振り三振に仕留めたが、Ｃ・モンゴメリーをストレートの四球で満塁。Ｂ・モンゴメリーに対しても１球もストライクが入らずに押し出し四球を与えたところで降板となった。２番手のトライネンがマイドロスに２点適時打、ピーターズの２点適時三塁打され、失点は日米通じてワーストの７となった。

良いリズムで投げていたが１つの四球で崩れた。佐々木は中継したスポーツネットＬＡのインタビューに「５回にランナーをためたところで要求通りに投げられなかった」と説明。その上で「点をあげたくなかったのでちょっと力んでしまった。力行こうとした部分でゾーンに行きにくくなって、その修正がうまくいかなかった」と反省した。

前回登板はメジャー移籍後最長の７回を投げ、最多の１０奪三振と状態は悪くない。マウンドで感じたズレをいかに早く修正できるか。制球力とともに修正力も試される。