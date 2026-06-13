辻希美、長男・青空（せいあ）くんへのボリューミー唐揚げ弁当「真似したいポイントが多すぎる」「冷凍フルーツ別添えなの最高」
【モデルプレス＝2026/06/13】タレントの辻希美が6月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。高校1年生の長男への手作り弁当を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「詰め方が上手すぎる」唐揚げ・パスタ・ウインナー…豪華な弁当
辻は「今日のお弁当」とつづり、「＃高一弁当」のハッシュタグを添えて、長男・青空（せいあ）くんのために作ったお弁当を公開。唐揚げを中心に、海苔を乗せた白米、花の形に飾り切りしたウインナー、串に刺したミニウインナー、パスタ、お浸し、表情をつけた卵焼きが彩り良く詰められている。保冷ジャーに入った冷凍マンゴーとブルーベリーも添えられている。
この投稿には「彩りが綺麗」「お弁当の詰め方が上手すぎる」「唐揚げがめちゃ美味しそう」「冷凍フルーツ別添えなの最高」「真似したいポイントが多すぎる」「卵焼きの表情が可愛い」といった声が寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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◆辻希美、長男への手作り弁当公開
辻は「今日のお弁当」とつづり、「＃高一弁当」のハッシュタグを添えて、長男・青空（せいあ）くんのために作ったお弁当を公開。唐揚げを中心に、海苔を乗せた白米、花の形に飾り切りしたウインナー、串に刺したミニウインナー、パスタ、お浸し、表情をつけた卵焼きが彩り良く詰められている。保冷ジャーに入った冷凍マンゴーとブルーベリーも添えられている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「彩りが綺麗」「お弁当の詰め方が上手すぎる」「唐揚げがめちゃ美味しそう」「冷凍フルーツ別添えなの最高」「真似したいポイントが多すぎる」「卵焼きの表情が可愛い」といった声が寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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