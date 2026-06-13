LE SSERAFIMカズハ、ショーパンからスラリ美脚「スタイル良すぎ」「ナチュラルビューティー」と話題
【モデルプレス＝2026/06/13】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が11日、自身のInstagramを更新。白Tシャツにデニムショートパンツで美脚を披露し、話題となっている。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「ナチュラルビューティー」な美脚披露
カズハは白のTシャツにデニムのショートパンツを着こなした自身の写真を投稿。シンプルな服装からスラリと伸びた美脚が際立っている。また、タンクトップ姿で映る写真も合わせて投稿され、ほっそりとした腕や綺麗な肩も披露した。
この投稿にはファンから「スタイル良すぎる」「ナチュラルビューティー」「自然体な姿がかわいい」「爽やかなカズハがすき」とコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳K-POP日本人メンバー「ナチュラルビューティー」な美脚披露
◆カズハ、ショーパンから際立つ長い美脚
カズハは白のTシャツにデニムのショートパンツを着こなした自身の写真を投稿。シンプルな服装からスラリと伸びた美脚が際立っている。また、タンクトップ姿で映る写真も合わせて投稿され、ほっそりとした腕や綺麗な肩も披露した。
◆カズハの衣装姿が話題
この投稿にはファンから「スタイル良すぎる」「ナチュラルビューティー」「自然体な姿がかわいい」「爽やかなカズハがすき」とコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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