歌手の和田アキ子（76）が13日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。肺炎のため76歳で死去した元プロボクサーでタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんを追悼した。

番組後半、リスナーから訃報に触れるメッセージが寄せられると、和田は「実はガッツのところは、昨日ちょっとお線香あげに行った」と報告。「ガッツも、ライト級で日本人で初めてチャンピオンになった、あくる日かなんかに、当時私がやっていた『噂のチャンネル』に出てくれて。もう本当に、わさびを握ったんじゃないかっていうぐらいのわさびの握り寿司を食べて、汗ダラダラかいて。決め台詞で“僕さぁ、ボクサーなの”っていうのはめっちゃおもしろかったんですよ。その後も本当に、一緒に遊んだり飲んだりして」と親しくしていたことを明かした。

「遠いところに前は住んでいて。お家に遊びに行って」と和田。「お子さんはもう大きくなって子供も産んでるんだけど、昨日会った。私がちっちゃい頃抱っこして、レモネード飲んでましたとかって言うんだけど、全然私の記憶、ちっちゃい女の子はいるっていうのは知ってたんだけど。もう本当に長い付き合いで。何回もお家でご飯食べさせてもらったんです」と振り返った。

「だからもう凄い悲しくて」と吐露。「（葬儀・告別式も）近親者で済ましたって言ったけど、“もしお線香をあげれるんならあげさせてほしい”って言って、あげてきた」と話した。

突然の訃報に「びっくりした」と告白。中村玉緒さんと近しい人の訃報が続いたことに「ショックでしたね」ともらし、「ガッツはまあ私の後輩になるけど、芸能界でね。いい人たち。本当に明るいね、2人とも」としみじみ。「（ご冥福を）お祈りいたします」と追悼した。