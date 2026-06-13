俳優・アーティストである、のんさんが6月13日、自身のインスタグラムを更新。『のん』として10周年と、デビューして20周年のダブルアニバーサリーを記念したプロジェクトを発表しました。



【写真を見る】【 のん 】「のん10周年、デビュー20周年のダブルアニバーサリーを記念」ライブツアー＆ZINE＆展覧会など準備中「今年は、お祭りしよー！」



のんさんは「のん10周年、デビュー20周年のダブルアニバーサリーを記念したアニバーサリープロジェクト「のん10≧20（のんテントゥエンティ）」の始動を発表します」と投稿。





続けてこれまでの自身の活動について、「私の芸能活動は20年前、ティーン誌のモデルから始まりました。」「のんになってからは、自分自身が社長として全てに責任を持ち、やりたいことを追求して猛烈に突き進んできました。」と振り返りました。





そして「ここまで来られたのは、この冒険を一緒に歩んできてくれたみんなのおかげです。本当にありがとう。」と、ファンへ感謝の気持ちを綴りました。





最後に「今年は、お祭りしよー！な気分で、ツアーにZINEに展覧会にとたくさん準備中です。みんなで思いっきり楽しみましょ」と呼びかけました。





この投稿を見たファンからは「カッケー、頑張れ」「数々の苦難を乗り越えた今のお姿に感服します」「これからもずっと応援してます」「盛りだくさんで年末まで楽しみ」といった温かい言葉が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】