歌手の和田アキ子（76）が13日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。肺炎のため9日に86歳で死去した女優の中村玉緒さん（享年86）を追悼した。

番組後半、リスナーから訃報に触れるメッセージが寄せられると、和田は「玉緒さんはもう本当にエピソードにも書いてあったんですけど、パチンコ屋でよくお会いして。帰るから“玉どうしようか”って思った時に、隣のお兄ちゃんにあげたらアッコさんやったっていうね。それ、本当なの」と回顧。

「私が静かに打ってんのに、“どうですか?”“しーっ！”とか言うんだけど、あの時は私が腰が悪い時で、だいぶ前ですけど。ほんでプールで歩くのを週に一、二回やるのを“玉緒さん一緒に行きましょう”って言ったら、“いや、私プールあきませんわ”って言うけど。“大丈夫です、歩くだけやから”って。。それでホテルのホテルなんだけど、2人で手つないで、プールで泳いだり」と懐かしんだ。

さらに「もっと昔は（亡き夫）勝新さんがお元気な時に、あの、『夫婦善哉』をされていらして。一緒に、打ち上げみたいなあるっていうので銀座の高級クラブで飲んでいる時に。“じゃ勝新さん、みんな呼びましょうよ”って言って、昔の映画俳優、私が電話して小林旭さんとか梅宮辰夫さんとか呼んで、大騒ぎして。で、勝新さんがそのピアノだけでジャズ歌うんですけど。めちゃくちゃ上手いんですよ。まあ、豪快な人でしたね」と玉緒さんの夫、勝新太郎さんとの思い出も語った。

その上で「玉緒さんは本当によう電話して。『アッコにおまかせ！』をやっている時は終わってすぐ電話かかってきて。お着物のお見立てのお仕事をされていて、“必ずあの12時から1時までは昼休みもらうんです、『アッコにおまかせ！』見たいから”って。で、終わったら“今日はこれこれでおもしろかったですわ〜”とか、“また麻雀でもしましょう”とかって言ってたんですけどね」と玉緒さんとの思い出を振り返った。

「施設に入られたっていうのを聞いて、それはちょっとお見舞いに行かないほうがいいかなって思っていたんですけど」と和田。「ショックでしたね、続けてだから」とガッツ石松さんの訃報と立て続けの悲報に肩を落とした。

「来週に、お通夜・葬儀があるっていうんでそこにはちょっと顔出して」と葬儀などに出席する考えてあることを明かし、「もういい人たち。本当に明るい2人とも、ガッツも玉緒さんも。玉緒さんも大先輩なんですけど、京都と大阪やから関西弁で、本当に素敵でしたね」としみじみ。

ショックのあまり番組ではあえて触れていなかったと説明。「（ご冥福を）お祈りいたします」と追悼した。