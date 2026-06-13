DEAN & DELUCAは2026年6月16日（火）より、マーケット店舗、カフェ店舗、オンラインストアにて「メッシュトートバッグ ターコイズ」を数量限定発売する。

【写真】小物収納に便利な内ポケットは…



DEAN & DELUCAで、夏の訪れを告げるシーズナルアイテムとして毎年好評の「メッシュトートバッグ」。今年2026年の限定カラーは、澄み渡る夏空を思わせる爽やかな《ターコイズ》。



「メッシュトートバッグ ターコイズ」／DEAN & DELUCA

軽やかな透け感が魅力のポリエステルメッシュ素材を使用し、見た目にも涼しげなデザイン。持ち手には、ライトグレーを合わせ、涼しさの中にも上品さを感じるカラーリングとなっている。



Lサイズ 4,400円（税込）／DEAN & DELUCA

サイズは、L・Sの2種類を展開。たっぷり収納できるLサイズは、約 幅50cm × 高さ35cm × マチ13.5cm。肩から掛けられるロングハンドルと、さっと持てるショートハンドルのダブルハンドル仕様で、シーンにより使い分けが可能。



Sサイズ 3,300円（税込）／DEAN & DELUCA

デイリーに持ちやすいSサイズは約 幅39cm × 高さ21.3cm × マチ17.7cmで、折りたたみの日傘やウォーターボトルなどもしっかり入るサイズとなっている。

どちらのサイズも、スマートフォンや鍵などの小物収納に便利な内ポケット付き。



「メッシュトートバッグ ターコイズ」／DEAN & DELUCA

爽やかなターコイズカラーで、夏のお出かけを楽しく彩る。

■メッシュトートバッグ ターコイズ（特集ページ）

＜Sサイズ＞ 3,300円（税込）

本体：約 幅39cm × 高さ21.3cm × マチ17.7cm

ハンドル：約 34cm

＜Lサイズ＞ 4,400円（税込）

本体：約 幅50cm × 高さ35cm × マチ13.5cm

ハンドル：長い方 約 58cm、短い方 約 26cm



●素材

本体：ポリエステル（PVC コーティング）

ハンドル：ナイロン