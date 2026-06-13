ローソン“値段そのまま”増量キャンペーン第3弾まとめ！ 盛りすぎ「大きなチョコシュー」など全15種が登場
「ローソン」は、6月2日（火）から4週にわたり、お得なキャンペーン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を、全国の店舗で開催中。今回は6月16日（火）より発売される第3弾のラインナップをまとめて紹介する。
【写真】「高菜明太おにぎり」や「BLTEサンド」も！ お得な商品ラインナップ
■「無印良品」の記念商品も登場
今回「超ハッピーすぎ！チャレンジ」第3弾として発売されるのは、価格を据え置いたまま重量を増量した「盛りすぎチャレンジ」や、2つの商品を一度に楽しめる「合わせすぎチャレンジ」など、お得な商品全15種類。
期間中の店頭では、従来品と比較して総重量を約51％増やした「盛りすぎ！高菜明太おにぎり」や、ベーコンを約51％増量した「盛りすぎ！BLTEサンド」に加えて、「盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）」、「盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ」といったボリューム抜群のスイーツが並ぶ。
また、従来品の「大盛ソース焼そば」と「大盛塩焼そば」を両方楽しめる「合わせすぎ！ソース＆塩焼そば」と、従来品のカツカレーにフランクソーセージを1個プラスした「合わせすぎ！カツ×フランクカレー（中辛）」も展開。
そのほか、「なとり ピリ辛うまいか」や「ローソンオリジナル ジャッキーカルパス」なども内容量を約51％アップして販売され、お得な商品が勢ぞろいする。
さらに「記念商品」として、「ローソン」限定商品を詰め合わせた「無印良品 お買得袋」や「アンドバイロムアンド お買得袋」なども販売予定だ。
【写真】「高菜明太おにぎり」や「BLTEサンド」も！ お得な商品ラインナップ
■「無印良品」の記念商品も登場
今回「超ハッピーすぎ！チャレンジ」第3弾として発売されるのは、価格を据え置いたまま重量を増量した「盛りすぎチャレンジ」や、2つの商品を一度に楽しめる「合わせすぎチャレンジ」など、お得な商品全15種類。
また、従来品の「大盛ソース焼そば」と「大盛塩焼そば」を両方楽しめる「合わせすぎ！ソース＆塩焼そば」と、従来品のカツカレーにフランクソーセージを1個プラスした「合わせすぎ！カツ×フランクカレー（中辛）」も展開。
そのほか、「なとり ピリ辛うまいか」や「ローソンオリジナル ジャッキーカルパス」なども内容量を約51％アップして販売され、お得な商品が勢ぞろいする。
さらに「記念商品」として、「ローソン」限定商品を詰め合わせた「無印良品 お買得袋」や「アンドバイロムアンド お買得袋」なども販売予定だ。