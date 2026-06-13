お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）の妻で、タレントの瀬戸サオリ（38）が、家族とお出かけした様子を公開した。

【映像】斉藤慎二被告とイケメンと話題の息子の写真

瀬戸は2017年12月に斉藤被告との結婚を報告し、2019年11月に第1子となる男の子を出産。Instagramで、斉藤被告と長男の2ショットを披露すると、「パパに似てますね」「お目目がクリクリ」など、多くの反響が寄せられ話題になった。その後も、長男の顔出し動画などを公開している。

瀬戸サオリ、愛車での移動や息子との日常を公開

2026年6月11日は複数枚の写真を投稿し、「JINSのメガネ。色付けてもらった MATEの愛車はもう100キロ走行。どこに行くにも自転車 息子と行った麻辣湯。毎日の息子弁当」と、それぞれの写真について説明。

ファンからは、「同い年の子どもがいてお弁当参考にさせてもらってます」「毎日大変だろうけど頑張って下さい」「かなり痩せたんじゃないでしょうか？」など、様々なコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）