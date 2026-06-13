◇カーリング日本選手権第7日（2026年6月13日 横浜BUNTAI）

プレーオフが行われ、女子は2次予選リーグ（L）3位で2月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが同4位の中部電力を12―3で下し、午後の準決勝進出を決めた。

フォルティウスは第1エンド（E）に2点を先制すると、4―1で迎えた第4Eには2点のスチールに成功。第6Eは最終投でスキップ吉村紗也香のダブルテークアウトが決まり、4点のビッグエンドをつくるなど、終始試合の主導権を握った。

吉村は「終始、アイスが読めて、自分たちの曲げや投げができていた。2次予選を終えて、チーム自体も私自身も、だんだん調子が上がってきた」と振り返った。

プレーオフのもう1試合は、2次予選L2位のSC軽井沢クが同1位の北海道銀行を8―5で下し、あす14日の決勝進出を決めた。北海道銀行は午後の準決勝に回り、決勝進出を懸けてフォルティウスと対戦する。

男子は2次予選L2位のロコ・ソラーレが同1位のSC軽井沢クジュニアを4―1で破り、決勝進出を決めた。準決勝はSC軽井沢クジュニアと、プレーオフのもう1試合を制したSC軽井沢クとの“兄弟対決”となった。