故障班で調整を続ける巨人・山崎伊織投手（２７）が１３日、対打者への投球を再開した。ジャイアンツ球場で打撃投手を務め、スライダー、カットボール、シュート、フォークをまじえて４１球。最速は１４６キロを計測した。

実戦復帰を目指す宇都宮葵星（きさら）内野手（２１）、石塚裕惺内野手（２０）のフリー打撃時にマウンドへ上がり、現状を確かめた。球種を事前宣告した上で、石塚には２１球で安打性３本（うち左翼への柵越え２本）、宇都宮に２０球で安打性４本。練習後は「昨日のゲリラ豪雨でグラウンド状況が怪しい中、朝からグラウンドキーパーさんたちにグラウンドを使える状態にしていただいて感謝しています。そのおかげです」と気遣いをみせた。

大卒６年目の今季は３月中旬に「右肩コンディション不良」、５月上旬に「右肩違和感」を発症。懸命なリハビリの効果で、一歩ずつ復帰への階段を上っている。対打者への投球は、２球で緊急降板した５月３日のファーム・リーグ広島戦（ジャイアンツタウンスタジアム）以来。今月６日に捕手を座らせてのブルペン投球を再開し３３球。１０日もブルペン入りしていた。