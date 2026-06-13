◆カーリング日本選手権 第７日（６月１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子のプレーオフが行われ、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、中部電力に１２―３で勝利し、準決勝に進出した。

第１エンド（Ｅ）で２点を先制するなど序盤から流れをつかむと、第６Ｅで吉村紗也香が最終投でスーパーショットを決めて大量４点を奪取。試合を有利に進め、２次リーグ（Ｌ）で敗れた相手に雪辱した。吉村は「１エンド目から複数点を取るエンドからスタートし、自分たちでしっかり後攻の時に２点という形をあとのエンドもしっかり取れていたので、自分たちの形はしっかりできていた試合だったなと思います」と手応えを話した。

第７Ｅ終了時点で１０―３とし、相手が負けを認め握手を求めたが、プレーオフは第８Ｅまでの規定があるため、そのまま試合が続行する一幕もあったが、第８Ｅで２点を追加し、圧勝で試合が終わった。吉村は「プレーオフに上がった時は８エンドやんなきゃいけないっていうのを忘れてました。ルールは理解していましたが…」と笑顔で珍事を振り返った。

この勝利で頂点まであと２つ。午後に北海道銀行と決勝進出（１４日）をかけて戦う。「勝っていくだけというマインドでいつもやっている。本当に今、目の前にあることに集中しながらできている感覚はあります」と頂点だけを見つめている。