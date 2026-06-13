JR鹿児島駅開業125年 駅周辺で清掃活動

JR鹿児島駅が開業して今年で125年です。13日朝、地元の人やボランティアが駅周辺で清掃活動しました。

鹿児島駅は1901年6月10日に開業し、今月で125年です。

清掃活動は、駅の開業記念日にあわせて地元のまちづくり団体が毎年開催しているもので、地元の人やボランティアおよそ140人が参加しました。

駅周辺のごみや先週「ドカ灰」も

駅周辺のごみを拾ったり、先週「ドカ灰」をもたらした桜島の灰を、「克灰袋」と呼ばれる専用のごみ袋に集めたりしていました。

13日朝は来年度以降、学生募集の停止が決まっている鹿児島純心女子短期大学の学生の姿もありました。

「歴史に見合ったきれいな場所に」

（鹿児島純心女子短期大学2年生）「（駅の中が）汚れていたので、そこを拭いてピカピカになったのでやりがいがあるなと思った」

（鹿児島純心女子短期大学2年生）「鹿児島駅をよく通学で利用している。歴史に見合ったきれいな場所にしたいなという思いで参加した」

およそ1時間かけて清掃し、参加者らはすがすがしい表情を見せていました。

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