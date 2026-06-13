CANDY TUNE村川緋杏、ハイトーンヘアで雰囲気一変「リアルお姫さま」「可愛さ限界突破」と反響殺到
【モデルプレス＝2026/06/13】7人組アイドル・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の村川緋杏が6月12日、自身のInstagramを更新。ハイトーンのヘアカラーとなった姿を公開した。
【写真】26歳元HKTアイドル「一瞬誰かわからない」大胆イメチェン姿
村川は「ハイトーンにしました」と言葉を添えて、楽曲「Special Thanks Festival」にのせた動画を投稿。加工のイラストを散りばめながらピンク色の衣装を着た村川がダンスしている動画で、染めたか定かではないが、日頃のトーンを抑えた茶髪からハイトーンのふんわりとしたウェーブヘアの金髪となっている。
この投稿は「リアルお姫さま」「似合いすぎて最高」「一瞬誰かわからないくらい」「可愛さ限界突破」「エフェクトなのかな」などといった反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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◆村川緋杏、ハイトーンヘア披露
村川は「ハイトーンにしました」と言葉を添えて、楽曲「Special Thanks Festival」にのせた動画を投稿。加工のイラストを散りばめながらピンク色の衣装を着た村川がダンスしている動画で、染めたか定かではないが、日頃のトーンを抑えた茶髪からハイトーンのふんわりとしたウェーブヘアの金髪となっている。
◆村川緋杏の投稿に反響
この投稿は「リアルお姫さま」「似合いすぎて最高」「一瞬誰かわからないくらい」「可愛さ限界突破」「エフェクトなのかな」などといった反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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