Cocomi （C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/13】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが6月12日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。

【写真】24歳キムタク長女「憧れる」と話題の美脚ショット

◆Cocomi、美脚全開のミニスカショット披露


Cocomiは、愛犬とのショットを複数枚公開。「犬カフェ。わんちゃん入れるカフェが増えますよーに」とつづっており、愛犬2匹のリードを手にした外でのショットでは、ミニスカートからスラリとした脚がのぞいている。

◆Cocomiの投稿に反響


この投稿には「愛犬とのお出かけ最高ですね」「スタイルめちゃくちゃいい」「映画のワンシーンみたい」「圧巻の脚線美」「脚が真っ直ぐで憧れる」「プライベートコーデもお洒落」「顔が小さくてビックリ」いった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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