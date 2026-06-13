Cocomi、ミニスカから美脚スラリ 愛犬とのお出かけショットに絶賛の声「圧巻の脚線美」「映画のワンシーンみたい」
【モデルプレス＝2026/06/13】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが6月12日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳キムタク長女「憧れる」と話題の美脚ショット
Cocomiは、愛犬とのショットを複数枚公開。「犬カフェ。わんちゃん入れるカフェが増えますよーに」とつづっており、愛犬2匹のリードを手にした外でのショットでは、ミニスカートからスラリとした脚がのぞいている。
この投稿には「愛犬とのお出かけ最高ですね」「スタイルめちゃくちゃいい」「映画のワンシーンみたい」「圧巻の脚線美」「脚が真っ直ぐで憧れる」「プライベートコーデもお洒落」「顔が小さくてビックリ」いった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳キムタク長女「憧れる」と話題の美脚ショット
◆Cocomi、美脚全開のミニスカショット披露
Cocomiは、愛犬とのショットを複数枚公開。「犬カフェ。わんちゃん入れるカフェが増えますよーに」とつづっており、愛犬2匹のリードを手にした外でのショットでは、ミニスカートからスラリとした脚がのぞいている。
◆Cocomiの投稿に反響
この投稿には「愛犬とのお出かけ最高ですね」「スタイルめちゃくちゃいい」「映画のワンシーンみたい」「圧巻の脚線美」「脚が真っ直ぐで憧れる」「プライベートコーデもお洒落」「顔が小さくてビックリ」いった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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