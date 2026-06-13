「今日好き」インチョン編、男女10人プロフィール「めるぷち」レギュラー生・「男子高生ミスターコン」出場者ら集結
【モデルプレス＝2026/06/13】6月15日よりABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。インチョン編」（毎週月曜21時〜）が放送開始。参加するメンバーのプロフィールを紹介する。
【写真】「今日好き」新シリーズ、美男美女が勢揃い
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、韓国西部に位置する港湾都市・インチョンが舞台となっている。
前回の「ラヨーン編」から宮崎宇宙（※「崎」は正式には「たつさき」／高校1年生／福岡県）、「チェンマイ編」から今井環希（高校2年生／大分県）が継続参加。ほかにも女子小中高生に人気のYouTubeチャンネル「めるぷち」レギュラー生の秋元優奈（高校3年生／埼玉県）、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2024」に出場していた川崎瑛太（※「崎」は正式には「たつさき」／高校3年生／徳島県）、公開オーディションを勝ち抜いた岡本莉来（高校1年生／富山県）などフレッシュなメンバーが揃った。
放送時学年／出身／身長
高校2年生／島根県
高校1年生／富山県
高校3年生／埼玉県
高校生3年生／北海道
高校2年生／大分県
高校3年生／東京都／175cm
高校3年生／徳島県／180cm
高校1年生／東京都／175cm
高校1年生／愛知県／180cm
高校1年生／福岡県／173cm
（modelpress編集部）
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◆「今日好き」インチョン編
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、韓国西部に位置する港湾都市・インチョンが舞台となっている。
◆女子
放送時学年／出身／身長
◆小森瑠々（こもり・るる）
高校2年生／島根県
◆岡本莉来（おかもと・りら）
高校1年生／富山県
◆秋元優奈（あきもと・ゆうな）
高校3年生／埼玉県
◆市川妃莉（いちかわ・ひまり）
高校生3年生／北海道
◆今井環希（いまい・たまき）
高校2年生／大分県
◆男子
◆江口惺大郎（えぐち・せいたろう）
高校3年生／東京都／175cm
◆川崎瑛太（かわさき・えいた）
高校3年生／徳島県／180cm
◆片山駿（かたやま・しゅん）
高校1年生／東京都／175cm
◆鳥井悠叶（とりい・はるか）
高校1年生／愛知県／180cm
◆宮崎宇宙（みやざき・そら）
高校1年生／福岡県／173cm
（modelpress編集部）
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