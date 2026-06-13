天皇皇后両陛下はオランダとベルギーを２週間にわたり訪問されます。ベルギーとは困難な時期に互いに支援し、天皇と国王がたびたび往来するなど、世代を超えて親交が深められてきました。友好160年。ベルギー王室との交流の歴史をひもときます。

■学会で訪問し、レコード店でCDを選んだ36年前の“貴重映像”

――天皇陛下がＣＤを手に取られていますね。

ベルギーのルーヴェンという町のレコード店で買い物をされる天皇陛下です。

36年前の1990（平成２）年、陛下はルーヴェン大学で開かれた「国際経済史学会」に出席し、「中世日本の交通」と題して英語で研究発表されました。当時、独身の30歳。訪問は私的な旅行で、陛下はルーヴェンの町歩きも楽しみ、レコード店や書店などに入られました。

――陛下がこのようにショッピングをされているシーンというのは、本当に珍しいですね。

独身時代ならではの貴重な映像です。そのベルギーを天皇皇后両陛下は隣国のオランダに続いて訪問されます。

■「旧交を温めたい」 オランダとベルギーで離宮に滞在

両陛下は、まずオランダを訪れ、6月17日に歓迎式典、戦没者記念碑への供花、晩さん会に臨まれます。先の大戦で日本とオランダは戦火を交えましたから、戦没者記念碑への供花はとても重い慰霊です。

そして、20日ベルギーに入り、23日に歓迎式典、晩さん会など公式日程に臨み、26日に帰国されます。

２週間の長旅で、複数の国への公式訪問は即位後初めてになります。また両国では到着後、王室所有の城に滞在されます。

宮内庁によると、｢静かな環境で旧交を温めたい｣という両国の国王の特別な配慮ということですが、オランダのヘット・アウデ・ロー城は、2006（平成18）年、雅子さまの療養をかねてご一家で滞在された思い出の離宮です。

当時、私も現地で取材しましたが、ヨーロッパの歴史を感じる、しっとりとした雰囲気の離宮でした。

――両陛下は両国の国王夫妻ととても親しいんですよね。

極めて親しい間柄で、両国とも2019年の「即位の礼」に夫妻で出席しています。

オランダのウィレム＝アレクサンダー国王は天皇陛下と長く「水問題」でタッグを組んで来た人ですし、マキシマ王妃は皇后さまと電話で直接やり取りする親しさです。

ベルギーのフィリップ国王は陛下と同じ歳で、来日は12回。陛下は皇太子時代に皇后さまと一緒に結婚式に出席するなど、長く親交を深めてこられました。

■３代の天皇・国王が往来…世代を超えて重ねられた友好関係

ベルギーは、オランダから独立した人口1180万人の国で、北部はオランダ語を話すフラマン人、南部はフランス語を話すワロン人と、そしてドイツ語を話すドイツ系住民が少数暮らしています。

――多言語国家なんですね。

そして国王と天皇は訪問を重ねてきました。ベルギー国王も日本の天皇も、戦後、相互に訪問し、葬儀にも参列しています。

1971（昭和46）年に昭和天皇と香淳皇后がベルギーを訪問した際に迎えたのがボードワン国王です。

ボードワン国王に子はなく、王位は弟のアルベール王子に継承されました。上皇さまと同い年のアルベール２世国王は在位中に退位し、今は長男のフィリップ国王が君主です。

ベルギー３代の王位継承は、日本のこれからの皇位継承とも重なります。

――３代で交流を重ねられてきたことも映像から伝わりますね。

■明治天皇が贈った青い花瓶

――ベルギーとは今年が外交関係樹立160周年の節目となるんですね。

160周年を記念し、東京・渋谷で、国学院大学とルーヴェン大学の主催で「特別展」が開かれていて（6月28日まで）、先日は秋篠宮ご夫妻、別の日に佳子さまと悠仁さまが視察されました。



佳子さま）「いろいろな濃さで描いているんですね」

悠仁さま）「青はコバルトだけを使って？」

青い花瓶は、115年前、明治天皇からベルギーに贈られた花瓶で、幾重にも重なる菊の花が印象的な作品です。

■「源慶喜」の署名と将軍の印が押された批准書の原本

特別展には、160年前の「修好通商条約」の批准書の原本も出品されています。秋篠宮ご一家に説明したルーヴェン大学のアドリアン・カルボネ准教授に、改めて解説をお願いしました。

井上）「これ、源と書いてある」

カルボネ准教授）「そうですね。徳川慶喜、当時は（姓が）『源』で（署名されている）」

井上）「今の批准書であれば御名御璽が押されるもの」

カルボネ准教授）「江戸幕府でしたので、将軍が批准したものと考えられます」

条約締結の翌年の1867（慶応3）年の交換ですから、徳川慶喜の署名と将軍の印が押されています。日本が持っていた批准書は「関東大震災」で失われ、ベルギーが所有する批准書が唯一だそうです。

――外交関係の始まりを示す貴重な資料ですね。

■交流の始まりは有栖川宮熾仁親王の訪問

さらに皇室とベルギー王室の交流の“出発点”にもスポットが当てられています。1882（明治15）年にベルギーを訪問した有栖川宮熾仁親王です。

“アポなし”の訪問だったそうですが、当時のレオポルド２世国王は晩さん会を開くなど歓待しました。国王が「謁見を許す」と記した肉筆のメモや、晩さん会の席次表が残されていて、今回初めて国外で展示されました。

■昭和天皇の訪問から始まった「困難な時期」の“相互支援”

注目したいのは、36年前に天皇陛下が訪れ、今回も訪問が予定されているルーヴェン大学です。

ルーヴェン大学には1921（大正10）年、皇太子時代の昭和天皇も訪ねています。15世紀に作られた伝統ある大学ですが、第１次世界大戦でドイツ軍が図書館を焼き、古文書を含む貴重な30万冊の蔵書が失われました。

友好160周年に当たって駐日ベルギー大使館が作ったパンフレットの中に、瓦礫と化した図書館跡を視察する皇太子時代の昭和天皇の写真があります。

昭和天皇は現地で大変な歓迎を受けました。各国が支援に動くなか、日本も１万3000冊もの書籍をルーヴェン大学に贈りました。

パンフレットには、「困難な時期、ベルギーと日本は互いに支援の手を差し伸べてきました」とあり、昭和天皇の視察や図書の寄贈があったこと、ベルギーから関東大震災、東日本大震災、能登半島地震に際して支援が行われたことが紹介されています。

相互支援の出発点に、昭和天皇のルーヴェン訪問があったことがわかります。

■駐日ベルギー大使が語る“世代を超えて受け継がれる皇室と王室の関係性”

――両陛下が即位後、初めてベルギーを公式訪問されます。

その意義についてベルギーのアントワン・エヴラー駐日大使に単独で話を伺ってきました。

エヴラー駐日大使）

「ベルギーと日本は信頼に基づく安定した関係を築いており、それを最も象徴するのが皇室と王室の間にある友情です。とても重要なのは世代を超えた交流があるということです。一人の天皇と一人の国王だけでなく、若い世代から上の世代まで、世代から世代へと受け継がれてきた関係性です。今回の国賓訪問は、両国の皇室と王室によって築かれた関係の新たな節目となるものであり、これを機に、私たちは未来を見据え、両国の友好関係をさらに深めていくことができるでしょう」

１回１回の訪問は短くても、３代の国王、天皇の行き来の上に、160年の友好関係があることを改めて感じます。

そしてその背景に、大戦や大災害という、苦しい時期の支援が重ねられてきたことを踏まえたいと思います。ベルギーは王室と皇室の関係からとても親しい間柄ですが、次世代の交流に向けてどのような種が蒔かれ、育っていくのか、大いに注目です。

【井上茂男（いのうえ・しげお）】日本テレビ客員解説員。皇室ジャーナリスト。元読売新聞編集委員。1957年生まれ。読売新聞社で宮内庁担当として天皇皇后両陛下のご結婚を取材。警視庁キャップ、社会部デスクなどを経て、編集委員として雅子さまの病気や愛子さまの成長を取材した。著書に『皇室ダイアリー』（中央公論新社）、『番記者が見た新天皇の素顔』（中公新書ラクレ）。