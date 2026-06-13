「ロイヤルズ８−１０アストロズ」（１２日、カンザスシティ）

アストロズがヒヤヒヤの勝利を挙げ連敗を止めた。初回に９点を先制しながらも先発の今井達也投手が１回を投げきることができず２／３回を５失点でＫＯ。一時１点差に迫られたが辛くも逃げ切った。

初回、味方打線が衝撃の猛攻を見せた。ア・リーグ本塁打王のアルバレスがグランドスラムを含む１イニング２発をマークするなど一挙９得点。２５分間の攻撃でワンサイドゲームとなる中、今井がようやくマウンドに上がれた形になった。

これでリズムがつかめなかったのか、先頭にボールが先行しカウント３-１から中前打を許した、続くウィットＪｒ．にもボールが先行。四球で歩かせてしまい、無死一、二塁のピンチを背負った。

パスカンティーノにはカウント不利な状況から中前適時打を浴び１点を失った今井。なおも無死一、三塁からガルシアを遊ゴロに打ち取り最初のアウトを奪ったが、三塁走者が生還して２失点となった。次打者を低めの変化球で空振り三振に仕留めたが、続くペレスに左前打を浴びて２死一、三塁とピンチを拡大。投手コーチが間を取ったが、マーシーには右翼線へ適時二塁打を許した。ここでマウンドを降りた。

２番手が２点タイムリーを浴びて今井は５失点。プレーボールから１時間弱でようやく初回の攻防が終了し、壮絶な幕開けとなった。以降は膠着状態が続いたが、八回にロイヤルズが３点をかえして１点差に。大逆転負けもちらつく中、九回に代打・マシューズがソロ本塁打を放って再び２点差へリードを広げた。その裏を抑え、辛くも逃げ切った。

今井は４月１０日のマリナーズ戦で１死しか奪えず１安打４四球でＫＯ。それに次ぐ早期降板となった。直近３試合で２度のクオリティースタートを達成するなど安定した投球を続けていたが、思わぬマウンドになった。