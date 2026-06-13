◇インターリーグ ドジャース2―8ホワイトソックス（2026年6月12日 シカゴ）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発。勝利投手の権利を得る目前で突然、変調をきたし、5回途中で降板した。4回1/3を投げて7安打を浴び、日米を通じて自己ワーストの7失点で今季4敗目。試合後は反省点と今後に向けた課題を口にした。

初回からエンジンは全開だった。先頭のアントナッチを98.5マイル（約158.5キロ）直球で二ゴロに打ち取ると、続くバルガスはスプリットで左飛。3番・ベニンテンディに右越え先制ソロを許したが、4番のC・モンゴメリーをレギュラーシーズン最速となる100.7マイル（約162.1キロ）直球で三飛に仕留めて、初回を最少失点で立ち上がった。

2回以降は直球を軸に球速差を付けたスプリットで凡打の山を築き、スコアボードに「0」を並べた。しかし5回に落とし穴が待っていた。先頭のピーターズにこの日初めての四球を与えると、ロモ、アントナッチに連打を浴びて同点。さらに無死一、三塁から2番・バルガスに右越えの勝ち越し適時二塁打を許した。

悪循環を断ち切ることはできなかった。1死二、三塁からC・モンゴメリーに四球を与え、さらに続くB・モンゴメリーにも四球。佐々木は痛恨の押し出し四球に天を仰ぎ、厳しい表情でわずかに首をかしげた。1死満塁とした時点で降板。その後、塁上に残した走者が全て生還したため、佐々木の失点は7となった。

佐々木は「スピード自体は今日、良い方だったと思うので。そこに関しては良かったですし、ただ、全体的な変化球含めた、能力的なところでまだまだ。もちろんバッティングの調子のいいチーム。上手く投げきれないと、こういう結果になってしまうとは思う」と試合を振り返り「その中でも抑えていけるように、練習していかなければいけないですし。真っすぐもより良いものを求めていこうかなと思っています」と話した。

現在のテーマは持っているものを出し尽くし、相手との勝負勝つこと。破れはしたが、その点においては後悔はなかった。「目の前の試合をごまかしながら抑えていっても、先はないと思うので。しっかり自分の、本来出せるパフォーマンスを出すためにやっていかないと。評価された能力じゃないところで勝負はできないので、自分がしっかり評価された能力を発揮して、その中でどんどん付け加えていけばいいのかな、思ってます」と前を向く。

もちろん先発投手にとっては、調子が悪いなりにも試合をつくる能力も必要不可欠な部分となってくるが「そういった意味では、今日良くないなりにも4回まではホームラン1本に抑えてましたし。5回崩れてしまったのはまた反省ですし。そこは結果なので、どう評価するか難しいですけど。まあ、1年間通してみた時にまとまった成績になるように、やっていくしかないのかな、思ってます」と話した。