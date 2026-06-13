今回は、義父が嫁を侮辱する夫と義母を黙らせたエピソードを紹介します。

いつも物静かな義父が…

「高収入・高学歴が自慢の夫は、偉そうな態度で私をバカにしてばかりです。夫は私の出産後、育休をとりましたが、育児をするためではなく『自分の出世のため』というよく分からない理由でした。ただ正直、育休をとったからって出世できるのかと怪しんでいました。

そんなある日、夫の上司の女性がうちを訪問したんです。夫がちゃんと育児をしているか見に来たようでしたが、おむつすら替えたことがない夫は、終始オロオロしていました。

また義母は自分の息子をフォローするためか、『うちの息子は育児なんかする必要ないんです』と偉そうに言っていて、あきれました。何か言い返してやろうと思ったのですが……そこで普段物静かな義父が、夫と義母に対し『お前ら最低だ！』と一喝したんです。夫も義母も黙り込んでいました」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ お義父さんも、お嫁さんに対する妻と息子の態度に、いい加減うんざりしていたのでしょう。それにしても、こんな姿を上司に見られるなんて、夫はいてもたってもいられなかったでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。