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浜松開誠館フットボールクラブ 監督の #青嶋文明 氏が2026/27シーズンよりトップチームコーチに就任することとなりました。



「覚悟を持って、この挑戦を選びました」



ようこそ湘南へ



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