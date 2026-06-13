　湘南ベルマーレは12日、2026-27シーズンのトップチームコーチに青嶋文明氏(57)が就任することを発表した。

　静岡県出身の青嶋氏は現役時代に清水エスパルスなどでプレー。2002年から浜松開誠館高の監督を務めていた。

　浜松開誠館は同日、サッカー部の監督が青嶋氏から岡本淳一氏に替わることを報告している。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●青嶋文明
(アオシマ・フミアキ)
■生年月日
1968年7月12日(57歳)
■出身地
静岡県
■選手歴
清水市立商業-ヤマハ発動機-清水エスパルス-鳥栖フューチャーズ-本田技研
■指導歴
2002年〜2026年:浜松開誠館フットボールクラブ監督
■コメント
覚悟を持って、この挑戦を選びました。

再び大きな歓喜を。

湘南ベルマーレのために、持てる力のすべてを注ぎます。