【時計ワニとねこ】「あの音は！」一騎打ち中のふたりが一時休戦したのはなぜ？
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ねこがいればみーんな幸せ!?
WEBアニメも大人気！
誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、ゆるっとしたねこの作品でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさんです。
古今東西様々の昔話や童話などのみんなが知ってる物語たちに、かわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで、物語は新たな展開に！
ねこあるあるが満載の、かわいくて憎めないねこの力でパワーアップしたエピソードの数々。元となったお話の解説もあるので、神話や名作についても改めておさらいできる物語をぜひお楽しみください。
■◆時計ワニとねこ
■◆元となったむかしばなし
ピーターパン
ウェンディはおとぎ話が好きな女の子で、その中でも特にピーターパンがお気に入りでした。そんなウェンディの元にピーターパンがティンカーベルを連れてやってきます。ウェンディと仲良くなったピーターパンは彼女の弟たちを引き連れ、ネバーランドへと案内しました。
ウェンディたちは妖精の粉を身にまとって空を飛んだり、ワニにかじられて片手が鉤爪になったフック船長と宝物を奪い合ったり、ピーターパンといろいろな冒険をしました。
ネバーランドから戻ってきたウェンディたちは、いつしかピーターパンや冒険の日々を忘れてしまいます。それから20年後、ピーターパンはウェンディの娘の前に現れたのでした。
著＝ぱんだにあ／『よっ！ねこむかしばなし』